जापान जाने के लिए CM भगवंत मान को क्यों नहीं मिली अनुमति? केंद्र ने दिया जवाब; हॉकी मैच देखने के लिए किया था आवेदन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एशियन गेम्स में भारतीय हाकी टीम का मैच देखने के लिए जापान की अपनी प्रस्तावित यात्रा के लिए केंद्र से राजनीतिक मंजूरी नहीं मिली है। केंद्र ने सुरक्षा संबंधी कारणों का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी है।

ध्यान रहे कि सीएम मान को एशियन हाकी फेडरेशन ने आइची-नागोया एशियन गेम्स में हाकी प्रतियोगिता के अंतिम चरणों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। यह आमंत्रण 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने वाले सेमीफाइनल और 2 और 3 अक्टूबर को होने वाले फाइनल के लिए था।

मान ने जापान यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन केंद्र ने अनुमति नहीं दी।

भारतीय पुरुष हाकी टीम पूल ए में खेल रही थी और उसका सेमीफाइनल 1 अक्टूबर को पाकिस्तान की टीम के साथ हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। अब भारतीय टीम द्वारा फाइनल मैच खेला जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 1 नवंबर को पंजाब में होने वाले हाकी कप में भारत-पाकिस्तान का मैच कराने की घोषणा की थी, हालांकि पाकिस्तान टीम ने भारत की धरती पर मैच खेलने से इंकार कर दिया था और संयोग रहा कि एक अक्टूबर को भारत-पाकिस्तान का मैच जापान में खेला गया।

आप और केंद्र के बीच राजनीतिक टकरवा जापान यात्रा इस पृष्ठभूमि में भी महत्वपूर्ण थी कि मान को अतीत में भी विदेश यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी पाने में बाधाओं का सामना करना पड़ा है। अगस्त 2024 में विदेश मंत्रालय ने उन्हें पेरिस में ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को देखने के लिए यात्रा करने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। मान 3 से 9 अगस्त तक पेरिस में रहने वाले थे और इस फैसले के कारण आप सरकार और केंद्र के बीच राजनीतिक टकराव हुआ था।

जनवरी 2026 में केंद्र ने फिर से मान की प्रस्तावित ब्रिटेन और इजरायल यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी नहीं दी थी, जो प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट से पहले निवेश आउटरीच कार्यक्रम के लिए थी। प्रस्तावित यात्रा, जिसमें उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा भी शामिल होने वाले थे, बाद में रद्द कर दी गई थी।

हालांकि, मान ने आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए विदेश यात्रा की है। उन्होंने दिसंबर 2025 में पंजाब के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए जापान का दौरा किया और बाद में निवेश संबंधी कार्यक्रमों के लिए दक्षिण कोरिया भी गए। यूरोप यात्रा के लिए मंजूरी के लिए किया था आवेदन इस बीच, मुख्यमंत्री ने अक्टूबर में प्रस्तावित यूरोप यात्रा के लिए भी राजनीतिक मंजूरी के लिए आवेदन किया है। मान और सहकारिता विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय और अन्य विभागों के लगभग एक दर्जन अधिकारी फ्रांस और इटली में प्रदर्शनियों के लिए जाने वाले हैं, जहां पंजाब द्वारा मार्कफेड और पंजाब एग्रो के कृषि और खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित किए जाने की उम्मीद है।