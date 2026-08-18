तरुण चुग को BJP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्यों मिली बड़ी जिम्मेदारी? पढ़ें पूरी Inside Story

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भाजपा ने अपने राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद तरुण चुग को पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय का प्रभारी नियुक्त कर संगठनात्मक ढांचे में उनकी भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। राजनीतिक और संगठनात्मक हलकों में इस नियुक्ति को भाजपा नेतृत्व द्वारा चुग की कार्यकुशलता और संगठनात्मक अनुभव पर जताए गए भरोसे के रूप में देखा जा रहा है।

भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय को पार्टी की रणनीतिक, प्रशासनिक और संगठनात्मक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। ऐसे में इस जिम्मेदारी के तहत तरुण चुग राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों, चुनावी अभियानों, बैठकों और राज्यों के साथ समन्वय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालेंगे। तरुण चुग पिछले कई वर्षों से भाजपा संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

भिन्न राज्यों में संगठन को मजबूत करने के प्रयास पार्टी के विस्तार, कार्यकर्ता संपर्क अभियानों तथा विभिन्न राज्यों में संगठन को मजबूत करने के प्रयासों में उनकी भूमिका को भाजपा के भीतर विशेष महत्व दिया जाता रहा है। जम्मू-कश्मीर सहित कई क्षेत्रों में संगठनात्मक जिम्मेदारियों के सफल निर्वहन के बाद उन्हें यह नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने ऐसे समय में तरुण चुग को यह जिम्मेदारी दी है जब पार्टी आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक चुनौतियों के लिए अपने ढांचे को और अधिक मजबूत करने पर जोर दे रही है।

पंजाब के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा यह नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भाजपा नेतृत्व द्वारा तरुण चुग की संगठनात्मक क्षमता और विश्वसनीयता की सार्वजनिक स्वीकृति भी है। आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति और संगठनात्मक गतिविधियों में उनकी भूमिका और अधिक प्रभावशाली दिखाई दे सकती है।