सड़कें बनीं झील, पानी में डूबीं गाड़ियां... देश की पहली प्लान्ड सिटी चंडीगढ़ मानसून में क्यों बन गया तालाब?

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। चौड़ी सड़कें, हरियाली और देश की पहली प्लान्ड सिटी के लिए चंडीगढ़ पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसे एक आदर्श शहर के रूप में बसाया गया था, जहां भीड़-भाड़ से दूर सुकून भरी जिंदगी की कल्पना की जाती है।

लेकिन, जैसे ही मानसून की पहली फुहारें इस खूबसूरत शहर पर बरसती हैं, इसकी यह सुनियोजित तस्वीर एक पल में बदल जाती है। चारों तरफ फैली हरियाली और व्यवस्थित सड़कें पानी में डूब जाती हैं, और सड़कों पर तैरती गाड़ियां और झील का रूप ले चुके रास्ते इस बात पर सवाल खड़े कर देते हैं कि क्या हमारी ड्रेनेज व्यवस्था इस खूबसूरती के साथ तालमेल बिठा पा रही है?

बरसात में झील बन जाता है चंडीगढ़ बरसात के मौसम में चंडीगढ़ में सड़कें डूबती नजर आती हैं। यही कारण है कि इस मुद्दे पर सियासी संग्राम भी जमकर हो रहा है। वीरवार को निगम सदन की बैठक में मेयर जोशी ने बताया कि मंगलवार को बारिश के दौरान वह शहर का हाल जानने निकले तो कई जगह खराब हालत पर क्विक रिस्पांस टीम को फोन कर बुलाया, लेकिन बुलाने के बाद भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा।

किसी ने जाम में फंसे होने की बात कही तो किसी ने दूसरा कारण बता पल्ला झाड़ लिया। मेयर ने कहा कि वह खुद भी जाम में फंसे थे अपनी कार छोड़कर लिफ्ट लेकर स्कूटर-बाइक से मौके पर पहुंचे। इस तरह से अधिकारी भी पहुंच सकते थे, जबकि सूचना के बाद सेक्टर-16 फायर एंड रेस्क्यू सर्विस विभाग की टीम पहुंच गई थी।

कई दूसरे पार्षदों ने भी बारिश में पूरा शहर डूबने पर हंगामा किया। मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि पब्लिक हेल्थ की टीम केवल मैनहोल चैंबर से गाद निकालकर काम चला लेती है। आप ने सड़क पर चलाई बोट शहर में जलभराव और उससे उपजी स्थिति के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने नगर निगम भवन के बाहर प्रदर्शन किया। आप नेताओं ने निगम सदन के बाहर बोट लेकर प्रदर्शन किया। सड़क पर बोट चलाई।

मेयर और पार्षदों ने अधिकारियों को जल निकासी नहीं होने पर अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया तो आप ने बचाव किया। आप पार्षद हरदीप सिंह ने कहा कि जब निकासी पाइपलाइन की क्षमता ही कम है तो जलभराव तो होगा ही।