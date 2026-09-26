'मंत्रियों के घरों में ‘बाहरी’ क्यों रह रहे?' राजा वड़िंग ने मान सरकार पर उठाए सवाल; सरकारी मकानों को लेकर फिर घमासान

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब में सरकारी मकानों के आवंटन और कब्जे को लेकर चल रहे विवाद के बीच पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा है।

वड़िंग ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ में कई मंत्री आवास ऐसे लोगों के कब्जे में हैं, जिन्हें इन मकानों का आवंटन नहीं हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सभी सरकारी मकान खाली करवाने और कब्जाधारियों से पहले के मामलों की तरह पेनल रेंट वसूलने की मांग की।

वड़िंग ने आम आदमी पार्टी की नेत्री गायत्री बिश्नोई द्वारा कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग इस तरह की भाषा को स्वीकार नहीं करेंगे।

मंत्रियों के नाम पर आवंटित मकानों में बाहरी लोग कैसे रह रहे? कांग्रेस प्रधान ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को स्पष्ट करना चाहिए कि मंत्रियों के नाम पर आवंटित मकानों में बाहरी लोग कैसे रह रहे हैं। उन्होंने चंडीगढ़ के कई सरकारी मकानों का हवाला देते हुए कहा कि इनमें दीपक चौहान, कमल बंसल, अनुराग कुंडू, आदिल खान, शांति सिंह, जरनैल सिंह, मनीष सिसोदिया की टीम और गायत्री बिश्नोई व उनके माता-पिता के नाम शामिल हैं।