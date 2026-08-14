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    कौन हैं इंस्पेक्टर संतोष? जिन्होंने बचाई सुखबीर बादल की जान; हरसिमरत कौर ने साहस को किया सलाम

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 04:44 PM (IST)

    महाराष्ट्र के नांदेड़ में सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के दौरान इंस्पेक्टर संतोष वैजनाथ केंद्रे ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें गंभीर चोट से बचाया ...और पढ़ें

    इंस्पेक्टर संतोष वैजनाथ केंद्रे (सौ. सोशल मीडिया)

    इंस्पेक्टर संतोष वैजनाथ केंद्रे (सौ. सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. नांदेड़ गुरुद्वारे में सुखबीर बादल पर हुआ हमला

    2. इंस्पेक्टर संतोष केंद्रे ने जान पर खेलकर बचाया

    3. हरसिमरत कौर ने अस्पताल में केंद्रे से मुलाकात की

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मौजूद माता साहिब गुरुद्वारे में गुरुवार को पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ। शिअद प्रमुख को हाथ में चोटें आईं। शुक्रवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

    सुखबीर बादल के बाद हमले को लेकर उनकी सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि, महाराष्ट्र पुलिस के इंस्पेक्टर संतोष वैजनाथ केंद्रे ने सतर्कता दिखाते हुए सुखबीर बादल पर हमले को गंभीर होने से बचा लिया। इस बीच वह भी हताहत हुए।

    आज बठिंडा सांसद और सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर ने केंद्रे से मुलाकात करते हुए उनका आभार जताया और जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की।

    कौन हैं संतोष वैजनाथ केंद्रे?

    इंस्पेक्टर संतोष वैजनाथ केंद्रे महाराष्ट्र पुलिस के अनुभवी अफसर हैं। साल 2001 में उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस ज्वाइन की थी। ज्वाइनिंग के समय वह कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात थे। सेवा के दौरान पदोन्नति पाकर वह इंस्पेक्टर के पद पर पहुंचें।

    सुखबीर सिंह बादल की सुरक्षा में वह भी मौजूद थे। जैसे ही हमलावर ने उन पर अटैक किया। वह सतर्कता से बीच में आ गए और उन्होंने हमले को गंभीर होने से बचा लिया।

    हरसिमरत कौर ने की मुलाकात

    इंस्पेक्टर से शुक्रवार को हरसिमरत कौर ने अस्पताल पहुंचकर केंद्रे से मुलाकात की और उनका आभार व्यक्त किया। इस बीच वैजनाथ ने सांसद ने कहा कि उन्होंने अपना फर्ज अदा किया।

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