Weather Update: पंजाब के कई जिलों में जोरदार वर्षा, अगले दो दिन ऐसा रहेगा मौसम का हाल

पंजाब के कई जिलों में शनिवार सुबह तीन बजे से छह बजे के बीच जोरदार वर्षा हुई। हालांकिजब लोगों की आंख खुली तो धूप निकल आई थी। जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा है। वर्षा की जवह से दिन का तापमान ज्यादातर जिलों में 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। दूसरी तरफ मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार को मौसम साफ रहेगा।

पंजाब के कई जिलों में जोरदार वर्षा, आज और कल मौसम साफ रहेगा : जागरण

Your browser does not support the audio element.

लुधियाना, जागरण संवाददाता: पंजाब के कई जिलों में शनिवार सुबह तीन बजे से छह बजे के बीच जोरदार वर्षा हुई। हालांकि,जब लोगों की आंख खुली तो धूप निकल आई थी। जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा है। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार चंडीगढ़ में सबसे अधिक 24.6 मिलीमीटर वर्षा, लुधियाना में 22.4 मिलीमीटर वर्षा, पटियाला में 20.4 मिलीमीटर, अमृतसर में 0.5 मिलीमीटर, गुरदासपुर में 0.2 मिलीमीटर, एसबीएस नगर में 0.6 मिलीमीटर, फतेहगढ़ साहिब में 9.5 मिलीमीटर, फिरोजपुर में 2.0 मिलीमीटर, मोहाली में 1.6 मिलीमीटर, बरनाला में 1.7 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। वर्षा की वजह से दिन का तापमान ज्यादातर जिलों में 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान: रविवार को मौसम रहेगा साफ दूसरी तरफ मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार को मौसम साफ रहेगा। इसके बाद तीन जुलाई को भी पंजाब के कुछ एक जिलों को छोड़कर बाकी सभी जगह पर मौसम साफ रहने की संभावना है। चार व पांच जुलाई को पंजाब में बादल छाएं रहने, बूंदाबांदी, हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN