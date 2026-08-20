PU में छात्र संघ चुनाव का माहौल, चेकिंग के दौरान गाड़ियों से निकले हथियार; दहशत का माहौल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिविर्सटी (पीयू) में छात्र संघ चुनाव का माहौल बना है। संगठन छात्रों को अपने साथ जोड़ने का हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। 31 अगस्त को चुनाव होने हैं। इसी माहौल के बीच वीरवार को चेकिंग के दौरान गाड़ियों से हथियार मिलने से छात्रों में एक तरह से डर पैदा हो गया है।

इससे पहले कैंपस में छात्र को गन प्वाइंट पर धमकी देने का मामला सामने आ चुका है, जिसको लेकर छात्रो ने सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर में बाहरी लोग हथियार लेकर घूमने का आरोप लगाते हुए वीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था।