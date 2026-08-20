PU में छात्र संघ चुनाव का माहौल, चेकिंग के दौरान गाड़ियों से निकले हथियार; दहशत का माहौल
पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के माहौल के बीच गाड़ियों से हथियार मिलने से छात्रों में दहशत फैल गई है। छात्रों ने बाहरी लोगों पर निगरानी रखने की मांग की है।
HighLights
सितंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित हैं छात्र संघ के चुनाव।
कैंपस में छात्र को गन प्वाइंट पर धमकी मिल चुकी।
सोमवार को छात्रों ने किया था वीसी ऑफिस का घेराव।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिविर्सटी (पीयू) में छात्र संघ चुनाव का माहौल बना है। संगठन छात्रों को अपने साथ जोड़ने का हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। 31 अगस्त को चुनाव होने हैं। इसी माहौल के बीच वीरवार को चेकिंग के दौरान गाड़ियों से हथियार मिलने से छात्रों में एक तरह से डर पैदा हो गया है।
इससे पहले कैंपस में छात्र को गन प्वाइंट पर धमकी देने का मामला सामने आ चुका है, जिसको लेकर छात्रो ने सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर में बाहरी लोग हथियार लेकर घूमने का आरोप लगाते हुए वीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था।
छात्र गेट नंबर-2 बंद करके धरने पर बैठ गए थे और उस दौरान सुरक्षाकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की भी हुई थी। अब वीरवार को गाड़ियों में हथियार मिलने से छात्रों में रोष दिखाई दिया।
छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से कैंपस के सभी प्रवेश द्वारों पर जांच सख्त करने, बाहरी लोगों के प्रवेश पर निगरानी बढ़ाने और हथियार लेकर आने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।