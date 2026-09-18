'BJP अपनी B टीम के साथ खेल रही फ्रेंडली मैच...', पंजाब में नशे की तस्करी पर राजा वड़िंग ने केंद्र से मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने देश में बड़े पैमाने पर हो रही ड्रग्स तस्करी को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार से जवाब मांगा है। वड़िंग ने कहा कि पंजाब की सीमाओं के जरिए बड़ी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी हो रही है। इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बनती है, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है।

पंजाब में नशे के खिलाफ भाजपा की प्रस्तावित यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए वड़िंग ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार नशे पर रोक लगाने में पूरी तरह विफल रही है। उनके अनुसार, पंजाब सरकार की नाकामी के कारण समस्या और गंभीर हुई है। हालांकि, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

वड़िंग ने कहा कि पंजाब में अधिकांश ड्रग्स पाकिस्तान के रास्ते विदेशों से पहुंच रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि बीएसएफ पंजाब की सीमा से ड्रग्स की तस्करी और इसकी आवक रोकने में सफल क्यों नहीं हो पाई। उन्होंने भाजपा से पंजाब की जनता को इसका जवाब देने की मांग की।

वड़िंग ने कहा कि ड्रग्स की तस्करी केवल पंजाब के रास्ते नहीं हो रही, बल्कि गुजरात के बंदरगाहों के जरिए भी इसकी तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को केवल पंजाब सरकार पर सवाल उठाने के बजाय केंद्र की जिम्मेदारी पर भी जवाब देना चाहिए।