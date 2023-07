Viral Video: भारी बारिश के बीच सीढ़ियां लगा कर कुत्ते की बचाई जान, पुल के नीचे बाढ़ में फंसा था बेजुबान

चंडीगढ़, जागरण डिजिटल डेस्क। सोशल मीडिया पर एक एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सबके दिलों को छू लिया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से भारी बाढ़ आई हुई है और उसी के बीट एक व्यक्ति सीढियों से चढ़ता चला आ रहा है। इससे भी खास बात ये है कि वह व्यक्ति अकेला नहीं आ रहा है, उसके हाथ में एक कुत्ता भी है, जिसकी उसने जान बचाई है।

Kudos to team of Fire department assisted by Chandigarh police team, a puppy stranded under Khuda Lahore bridge due to heavy water flow was Rescued.#EveryoneIsImportantForUs#LetsBringTheChange#WeCareForYou pic.twitter.com/yHtZuBLgvy