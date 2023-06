चंडीगढ़ कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, गले में टमाटर की मालाएं पहन लगाए नारे

चंडीगढ़ कांग्रेस ने आज सेक्टर 35 में बढ़ती कीमतों पर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए और बढ़ती कीमतों के खिलाफ नारे लगाए। वे हाथों में तख्तियां लिए हुए थे गले में टमाटरों की माला पहने हुए थे और विभिन्न सब्जियों से भरे गिफ्ट बाक्स उठा रखे थे। बैकग्राउंड में महंगाई डायन खायत जात हे गाना बज रहा था।

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। चंडीगढ़ कांग्रेस ने आज सेक्टर 35 में बढ़ती कीमतों पर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए और बढ़ती कीमतों के खिलाफ नारे लगाए। वे हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, गले में टमाटरों की माला पहने हुए थे और विभिन्न सब्जियों से भरे गिफ्ट बाक्स उठा रखे थे। 'महंगाई डायन खायत जात हे' बजाया गाना बैकग्राउंड में 'महंगाई डायन खायत जात हे' गाना बज रहा था। चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष एच एस लक्की ने कहा कि विडंबना यह है कि मोदी सरकार ने सौ दिनों में महंगाई और बढ़ती कीमतों को कम करने का वादा किया था, लेकिन अपने शासन के 9 साल बाद भी ऐसा करने में विफल रही। बढ़ती कीमतों पर लगाए नारे उन्होंने कहा कि आज लोग हर दिन बढ़ती कीमतों के दबाव से जूझ रहे हैं, चाहे वह सब्जियां हों, खाद्य तेल, दालें, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर आदि। टमाटर की कीमतें 100 रुपये किलो, फूलगोभी 80 रुपये किलो, दाल 150-220 रुपये तक पहुंच गई हैं, किस्म के आधार पर, गैस सिलेंडर 1110 रू। आए दिन करेंगे प्रदर्शन - कांग्रेस पार्टी की उपाध्यक्ष मीनाक्षी चौधरी और नंदिता हुड्डा ने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण महिलाओं को अपनी रसोई चलाने में दिक्कत महसूस हो रही है। महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अनीता शर्मा ने कहा कि आज वेतन वही है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें हर दिन बढ़ रही हैं। पार्टी के प्रवक्ता राजीव शर्मा ने कहा कि पार्टी महंगाई रोकने में मोदी सरकार की विफलता को उजागर करने के लिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और अधिक विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी। आज के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वालों में भजन कौर, सरोज शर्मा, ओम लता, बलविन्दर कौर, मेरी जार्ज, गुलशन वर्मा, गीता, विक्रम चोपड़ा, अच्छे लाल गौड़, राजीव मोदगिल, नसीब जाखड़, बृजमोहन खन्ना, सुरजीत सिंह ढिल्लों, राजदीप सिद्धू, प्रवीण नारंग बंटी, गुरचरण, बिरेन्द्र राय, नितिन कंवल नवी, मनोज गर्ग, संजीव गाबा, जानू मलिक और सुखविंदर सिंह प्रमुख थे।

