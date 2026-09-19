चंडीगढ़ में दिखेगा 6 इंच से लेकर 35 फुट तक का पपेट, 21 सितंबर से थिएटर फेस्टिवल; एंट्री रहेगी फ्री

एकता श्रेष्ठ, चंडीगढ़। रंगमंच प्रेमियों को अलग अनुभव देने और कलाकारों को मंच देने के उद्देश्य से 21 सितंबर से चार दिवसीय ट्राईसिटी थिएटर फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है। यह फेस्टिवल सेक्टर-18 स्थित टैगोर थिएटर में चार दिन चलेगा।

इसका आयोजन चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट आफ कल्चरल अफेयर्स की ओर से किया जा रहा है। वैसे तो हर दिन खास नाटकों का मंचन होगा, लेकिन 23 सितंबर को पपेट थिएटर के तहत द ग्रुफेलो खास आकर्षण रहेगा।

इस प्रस्तुति में कहानी को सामान्य मंचन से अलग पपेट के जरिए जीवंत किया जाएगा। इस दौरान मंच पर 65 पपेट नजर आएंगे, जो 6 इंच से लेकर 35 फुट के होंगे। इन्हें सेक्टर-35 के बंग भवन में बनाया जा रहा है। इस फेस्टिवल के तहत रोजाना शाम 6:30 बजे नाटक का मंचन होगा। इसका हिस्सा कोई भी बन सकता है। एंट्री फ्री है।