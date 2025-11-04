ट्राईसिटी में कैब छोड़ धरने पर बैठे चालक, लोगों का बिगड़ा शेड्यूल, निर्धारित सयम में नहीं पहुंच पाए ठिकानों पर
ट्राईसिटी में कैब चालकों ने किराये की दरों और अन्य मांगों को लेकर धरना दिया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला के चालकों ने सेक्टर-17 में प्रदर्शन किया और प्रशासन से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की। चालकों का कहना है कि 15 रुपये प्रति किलोमीटर की दर महंगाई के मुकाबले बहुत कम है, और वे अपनी मांगों के पूरा होने तक हड़ताल जारी रखेंगे।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 15 किलोमीटर की दर से तय किराये और अन्य मांगों को लेकर ट्राईसिटी के कैब चालकों ने मंगलवार को धरना दिया। कैब सेवाएं बंद रहने से लोगों को काफी परेशानी हुई। कईयों का सारा शेड्यूल बिगड़ गया। उन्हें ऑटो व बस से जाने में ज्यादा समय लगा। ज्यादातर लोग अपने ठिकानों पर निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाए।
बता दें कि अपनी गाड़ियां रोक चंडीगढ़ समेत मोहाली और पंचकूला के कैब चालक चंडीगढ़ के सेक्टर-17 के ग्राउंड में एकत्रित हुए और चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। चालकों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
कैब यूनियन के प्रधान अमनदीप सिंह ने बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन ने नई पॉलिसी तैयार की थी, लेकिन अब तक उसे लागू नहीं किया गया। पिछले चार महीने से 15 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया तय किया गया है, जोकि महंगाई और खर्च को देखते हुए काफी कम है।
