Punjab: पंजाब में फिर बदली सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर आने की टाइमिंग, अब इस समय आएंगे इम्पलोई

पंजाब में सरकारी दफ्तरों का समय पहले की ही तरह होने जा रहा है। पंजाब सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि 17 जुलाई से सभी कार्यालयों का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया जाएगा। इससे पहले अप्रैल में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गर्मी के मौसम के लिए सभी राज्य सरकारी कार्यालयों में बदलाव हुआ था यह 7.30 से 2 बजे तक था।

पंजाब में फिर बदली सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर आने की टाइमिंग

Your browser does not support the audio element.

चंडीगढ़, एएनआई। पंजाब में सरकारी दफ्तरों का समय पहले की ही तरह होने जा रहा है। पंजाब सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि 17 जुलाई से सभी कार्यालयों का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों के अनुसार मुख्य सचिव अनुराग वर्मा द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं। अब ये है कार्यलय का समय पंजाब सूचना और जनसंपर्क विभाग ने बयान जारी कर सूचना दी कि पंजाब सरकार ने 17 जुलाई, 2023 से राज्य और चंडीगढ़ के सभी सरकारी कार्यालयों का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बदलने का फैसला किया है। इससे पहले अप्रैल में, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गर्मी के मौसम के लिए सभी राज्य सरकारी कार्यालयों के लिए नए कार्यालय समय की घोषणा की थी। पहले क्या थी टाइमिंग? पहले की टाइमिंग के मुताबिक सरकारी कार्यालय सुबह 7.30 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होते थे। इस नियम को 2 मई से 15 जुलाई तक किया गया था। वहीं, अब फिर से समय में बदलाव हुआ है और नया समय सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रहेगा। जानकारी के मुताबिक, सीएम मान की सरकार ने यह फैसला बिजली को बचाने के लिए लिया था। बिजली के पीक लोड को कम करने में मिलेगी मदद सीएम भगवंत मान ने दफ्तरों का समय बदलने का फैसला लेते हुए कहा था कि पावर यूटिलिटी पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से कहा गया है कि दोपहर 1.30 बजे से 5 बजे तक बिजली का पीक लोड होता है। इसको देखते हुए अगर सरकारी दफ्तर 2 बजे बंद हो जाएंगे तो बिजली के पीक लोड को 300 से 350 मेगावाट कम करने में मदद मिलेगी। क्या बोले थे सीएम मान? सीएम मान ने कहा था कि गर्मियों में लू चलती है और ऐसे में कर्मचारियों को इससे राहत मिलेगी। अब लोगों को अपने काम के लिए नौकरी छोड़कर सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे हमारे सरकारी अधिकारी भी दोपहर में खाली हो जाएंगे और अपने परिवार के साथ समय बिता सकेंगे। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) इस निर्णय का एक प्रमुख लाभार्थी होगा।

Edited By: Preeti Gupta