दविंदर बंबीहा गिरोह के तीन गुर्गें मलेशिया से डिपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लाए गए पंजाब

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। काउंटर इंटेलिजेंस विंग के ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्सट्राडीशन सेल (ओएफटीईसी) ने केंद्रीय एजेंसियों के तालमेल से दविंदर बंबीहा गिरोह के तीन वांछित गुर्गों को डिपोर्ट किया है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया की प्रत्यर्पित किए गए आरोपितों की पहचान जसप्रीत सिंह उर्फ जस बहबल निवासी फरीदकोट और अजय सिंह व पवनदीप सिंह निवासी श्री गंगानगर राजस्थान के रूप में हुई है। आरोपितों को पंजाब पुलिस ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया और पंजाब लाया गया।

डीजीपी ने कहा कि तीनों के पाकिस्तान की आइएसआइ से भी संबंध हैं। तीनों आरोपित हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक और लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की योजना बनाने सहित कई मामलों में वांछित हैं। एडीजीपी काउंटर इंटेलिजेंस अमित प्रसाद ने कहा कि इन तीनों भगोड़ों का प्रत्यर्पण और गिरफ्तारी एक निरंतर खुफिया-आधारित कार्रवाई का परिणाम है, जो कई महीनों तक जारी रही। आईजीपी ओएफटीईसी आशीष चौधरी ने बताया कि आरोपित जसप्रीत उर्फ जस बहबल जून 2019 में मलेशिया गया था, जहां वह एक भगौड़े गैंग्सटर के संपर्क में आया। उसी के माध्यम से वह दविंदर बंबीहा गिरोह में शामिल हुआ और धीरे-धीरे गिरोह के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के रूप में उभरा। उन्होंने कहा कि आरोपित को 2025 में दो हत्याओं के मामले में गिरफ्तार किया गया है।