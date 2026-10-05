पंजाब नंबर की Thar में घूम रहे दो युवकों ने की युवती से छेड़छाड़ की कोशिश, चंडीगढ़ में PU के पास सेक्टर-15 में वारदात
चंडीगढ़ में पंजाब नंबर की थार में सवार दो युवकों ने पंजाब यूनिवर्सिटी के पास एक युवती से छेड़छाड़ की ...और पढ़ें
HighLights
युवती ने मोबाइल से घटना का वीडियो बनाया।
अभी युवकों की पहचान नहीं हो पाई है।
महिला सुरक्षा पर फिर से बहस छिड़ गई है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब नंबर की थार में घूम रहे दो युवकों ने चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के पास सेक्टर-15 की मार्केट में एक युवती से छेड़छाड़ की कोशिश की।
युवती ने युवकों की हरकतों का मोबाइल फोन से वीडियो बनाना शुरू किया तो उन्हें इसकी जानकारी हो गई। इसके बावजूद दोनों युवक तत्काल वहां से नहीं गए और कुछ समय तक मौके पर ही बने रहे। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है।
घटना को लेकर अभी तक युवकों की पहचान नहीं हो पाई है। वीडियो में दिखाई दे रहे घटनाक्रम और युवती द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर पुलिस जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
इस घटना ने शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर बहस छेड़ दी है। यह सवाल भी उठ रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर युवतियों और महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की मौजूदगी और त्वरित कार्रवाई कितनी प्रभावी है।