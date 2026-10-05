पंजाब नंबर की Thar में घूम रहे दो युवकों ने की युवती से छेड़छाड़ की कोशिश, चंडीगढ़ में PU के पास सेक्टर-15 में वारदात

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब नंबर की थार में घूम रहे दो युवकों ने चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के पास सेक्टर-15 की मार्केट में एक युवती से छेड़छाड़ की कोशिश की।

युवती ने युवकों की हरकतों का मोबाइल फोन से वीडियो बनाना शुरू किया तो उन्हें इसकी जानकारी हो गई। इसके बावजूद दोनों युवक तत्काल वहां से नहीं गए और कुछ समय तक मौके पर ही बने रहे। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है।