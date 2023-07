Dogs in Chandigarh सेक्टर-28ए में रहने वाली सुनीता अग्रवाल को सुबह छह बजे आवारा कुत्तों ने हमला कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। गार्डन सिटी चंडीगढ़ में सैर पर निकलना भी आसान नहीं है। अब पार्क तो हैं लेकिन सिटीजन डर की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सिटीजन इसके लिए नगर निगम पर सवाल उठा रहे हैं।

कुत्तों का आतंक: चंडीगढ़ में सैर पर निकली बुजुर्ग को काटा, कलई की हड्डी टूटी

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि कुत्ते खुली आजादी में घूम रहे हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन और मानव दरवाजों में बंद हो रहा है। सेक्टर-28ए में रहने वाली सुनीता अग्रवाल को सुबह छह बजे आवारा कुत्तों ने हमला कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। सुनीता सुबह सैर करने के लिए घर से बाहर निकली थी। तभी कुत्तों ने हमला कर दिया। खुद को कुत्तों के हमले से बचाने की जद्दोजहद में उनकी कलई की हड्डी तक टूट गई। सिटीजन नगर निगम पर उठा रहे सवाल अब सोचिए गार्डन सिटी चंडीगढ़ में सैर पर निकलना भी आसान नहीं है। अब पार्क तो हैं, लेकिन सिटीजन डर की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कोई निकलता है तो उस पर इस तरह से हमला हो जाता है। डर के मारे वह घरों में ही कैद रहने लगे हैं। सिटीजन इसके लिए नगर निगम पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर डाग स्टरलाइजेशन और इन्हें पकड़ने के ऑपरेशन पर लाखों रुपये कहां खर्च हो रहे हैं? कुत्तों की संख्या लगातार कैसे बढ़ती जा रही है? सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके गर्ग ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कुत्तों के काटने पर पीड़ित को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। साथ ही इलाज पर होने वाले खर्च का भुगतान भी नगर निगम को करने की मांग की है। इतना ही नहीं इंश्योरेंस कंपनी को भी इस पर मेडिक्लेम देने के लिए कहा है। सेक्टर-9 की मार्केट में भी आतंक सेक्टर-9सी की मार्केट में भी आवारा कुत्तों का आतंक है। यहां कुत्ते कई लोगों को काट चुके हैं। बूथ मार्केट के सामने और साथ बने सहज सफाई केंद्र के पास भी कुत्तों का झुंड घूमता है। यह कुत्ते आने-जाने वालों को अकसर घेर लेते हैं।

