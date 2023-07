NIA के हत्थे चढ़ा लॉरेंस बिश्नोई का खास विक्रम बराड़, UAE से लाया गया भारत; मूसेवाला के मर्डर में था शामिल

National Investigation Agency आतंकी-गैंगस्टर-तस्कर सांठगांठ मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कल कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) के प्रमुख सहयोगी विक्रमजीत सिंह उर्फ ​​विक्रम बराड़ को संयुक्त अरब अमीरात से भारत डिपोर्ट के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया। एनआईए ने बताया कि उसे (विक्रमजीत सिंह) भारत वापस लाने के लिए एनआईए की एक टीम संयुक्त अरब अमीरात गई थी।

NIA की बड़ी कार्रवाई, लॉरेंस बिश्नोई के प्रमुख सहयोगी विक्रम बराड़ को UAE से किया गिरफ्तार

