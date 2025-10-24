Language
    पंजाब के युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का सुनहरा अवसर, रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए कैंप शुरू

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:37 PM (IST)

    मोहाली जिले के युवाओं के लिए क्षेत्रीय सेना में भर्ती का सुनहरा अवसर है। लालड़ू में लिखित परीक्षा और शारीरिक प्रशिक्षण के लिए कैंप शुरू हो गया है। यह कैंप युवाओं को 28 नवंबर 2025 को कालका में होने वाली भर्ती रैली के लिए तैयार करेगा। ट्रेनिंग में भोजन और आवास मुफ्त मिलेगा। इच्छुक युवा अपने प्रमाण-पत्रों के साथ तुरंत कैंप में पहुंचें।

    Hero Image


    पंजाब के युवाओं के लिए सेना में भर्ती का सुनहरा अवसर, कैंप में करें तैयारी (File Photo)

    जागरण संवाददाता, मोहाली। जिले के युवाओं के लिए क्षेत्रीय सेना (टेरिटोरियल आर्मी) में भर्ती का सुनहरा अवसर आ गया है। जिला रोजगार केंद्र (सी-पीआईटी) लालड़ू में लिखित परीक्षा की तैयारी, सिखलाना और शारीरिक प्रशिक्षण के लिए कैंप शुरू हो चुका है। यह कैंप युवाओं को सेना में भर्ती के लिए तैयार करेगा, ताकि वह 28 नवंबर 2025 को कालका (हरियाणा) में होने वाली भर्ती रैली में सफल हो सकें।

    कैंप प्रभारी गुरिंदर सिंह ने कहा कि मोहाली जिले के इच्छुक युवा अपने मूल प्रमाण-पत्रों के साथ तुरंत कैंप में पहुंचें। ट्रेनिंग के दौरान भोजन और आवास पूरी तरह मुफ्त प्रदान किया जाएगा। युवाओं को इसका अधिकतम लाभ उठाने की अपील की गई है। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर 9815077512 और 07658816457 पर संपर्क करें।

    यह कैंप युवाओं को लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और साक्षात्कार के लिए तैयार करेगा। क्षेत्रीय सेना भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें पंजाब के युवाओं को प्राथमिकता दी गई है।

    कैंप में दैनिक सिखलाना, फिटनेस ट्रेनिंग और परीक्षा टिप्स दिए जाएंगे। गुरिंदर सिंह ने कहा कि यह अवसर युवाओं के लिए देश सेवा का मौका है। हम उन्हें पूरी तरह तैयार करेंगे। क्षेत्रीय सेना (टेरिटोरियल आर्मी) भारतीय सेना का एक स्वैच्छिक हिस्सा है, जो सिविल जीवन में रहते हुए सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करती है।

    1948 में स्थापित यह सेना प्राकृतिक आपदाओं, सीमा सुरक्षा और आपात सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंजाब में, जहां सैन्य परंपरा मजबूत है, यह युवाओं को सेना से जोड़ने का माध्यम बनी है। 2024 में पंजाब से 500 से अधिक युवा भर्ती हुए थे। सी-पीआईटी लालडू 2015 से सक्रिय है, और पिछले वर्षों में 200 युवाओं को एनडीए और टेरिटोरियल आर्मी में सफलता दिलाई।

    इस प्रकार करें आवेदन

    उम्मीदवारों को 18-42 वर्ष की आयु, 10वीं पास और शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। आवेदन आनलाइन www.joinindianarmy.nic.in पर करें। कैंप 24 अक्टूबर से शुरू है। गुरिंदर सिंह ने कहा कि मोहाली के युवा इस अवसर को न छोड़ें। ट्रेनिंग मुफ्त है, और सफल उम्मीदवारों को सेना में प्राथमिकता मिलेगी।