खनन की लूट पर राज्यसभा में तरुण चुग का कांग्रेस पर हमला, बोले- देश की संपदा आने वाली पीढ़ियों की साझी अमानत

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सदस्य तरुण चुग ने खनन और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 का समर्थन करते हुए कहा कि देश की भूमिगत संपदा किसी एक सरकार की जागीर नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र और आने वाली पीढ़ियों की साझी अमानत है। उन्होंने कहा कि खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता, स्थिरता और जवाबदेही जरूरी है।

चुग ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य राज्यों से उनका कर अधिकार छीनना नहीं, बल्कि खनिज क्षेत्र में एक समान और अनुशासित व्यवस्था बनाना है। विधेयक में प्रस्तावित धारा 9डी के तहत राज्यों को खनिज अधिकारों या खनिज-युक्त भूमि पर कर, उपकर या अन्य लेवी लगाने के लिए केंद्र द्वारा तय शर्तों का पालन करना होगा। उनके अनुसार इससे खनन की लागत और निवेश को लेकर अनिश्चितता कम होगी।

चुग ने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की व्यवस्था की गई है। जनवरी 2025 तक 23 राज्यों के 645 जिलों में डीएमएफ के तहत 1.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई गई थी।