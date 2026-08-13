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    खनन की लूट पर राज्यसभा में तरुण चुग का कांग्रेस पर हमला, बोले- देश की संपदा आने वाली पीढ़ियों की साझी अमानत

    By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 03:47 PM (IST)

    राज्यसभा सदस्य तरुण चुग ने खनन विधेयक का समर्थन करते हुए प्राकृतिक संपदा को राष्ट्र की साझी अमानत बताया। उन्होंने कांग्रेस सरकारों पर संसाधनों के आवंट ...और पढ़ें

    HighLights

    1. तरुण चुग ने खनन संशोधन विधेयक 2026 का समर्थन किया।

    2. कांग्रेस पर प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता की कमी का आरोप।

    3. खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही पर मोदी सरकार का जोर।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सदस्य तरुण चुग ने खनन और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 का समर्थन करते हुए कहा कि देश की भूमिगत संपदा किसी एक सरकार की जागीर नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र और आने वाली पीढ़ियों की साझी अमानत है। उन्होंने कहा कि खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता, स्थिरता और जवाबदेही जरूरी है।

    चुग ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य राज्यों से उनका कर अधिकार छीनना नहीं, बल्कि खनिज क्षेत्र में एक समान और अनुशासित व्यवस्था बनाना है। विधेयक में प्रस्तावित धारा 9डी के तहत राज्यों को खनिज अधिकारों या खनिज-युक्त भूमि पर कर, उपकर या अन्य लेवी लगाने के लिए केंद्र द्वारा तय शर्तों का पालन करना होगा। उनके अनुसार इससे खनन की लागत और निवेश को लेकर अनिश्चितता कम होगी।

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    पारदर्शिता पर चुग का हमला

    उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2004 से 2014 के दौरान प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे थे। इसके विपरीत मोदी सरकार ने प्रतिस्पर्धी नीलामी और नियम आधारित आवंटन को बढ़ावा दिया है।

    चुग ने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की व्यवस्था की गई है। जनवरी 2025 तक 23 राज्यों के 645 जिलों में डीएमएफ के तहत 1.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई गई थी।

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    खनिज उत्पादन और सुरक्षा पर जोर

    उन्होंने कहा कि लौह अयस्क का उत्पादन 2014-15 के 129 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 289 मिलियन टन हो गया है। उन्होंने कहा कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल और दुर्लभ मृदा जैसे महत्वपूर्ण खनिज भविष्य की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम हैं। उन्होंने सभी दलों से विधेयक को समर्थन देने की अपील की।

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