Sunil Jakhar: केंद्र ने 218 करोड़ रुपये जारी किए, मुख्यमंत्री पीड़ित लोगों की तुरंत सहायता पहुंचाएं

केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं के लिए दिशानिर्देशों में ढील दी जाखड़ ने किया स्वागत

केंद्र ने 218 करोड़ रुपये जारी किए

चंडीगढ़ राज्य ब्यूरो। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं के लिए दिशानिर्देशों में ढील दी, जाखड़ ने किया स्वागत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ ने बाढ़ प्रभावित पंजाब में राज्य आपदा से निपटने के लिए तत्काल धनराशि जारी की। वहीं मौजूदा दिशा निर्देशों में ढील देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की कि वह संकटग्रस्त लोगों तक पहुंचने में और अधिक समय बर्बाद न करे। प्रदेश प्रधान ने फसल के नुकसान के लिए किसानों को तुरंत 20,000 रु प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की। जाखड़ ने मुख्यमंत्री से अपील की कि वह बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए केंद्र द्वारा दी गई धनराशि तुरंत वितरित करें और ऐसे समय में गिरदावरी का इंतजार न करें। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित सभी को तत्काल ठोस राहत देना राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जाखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने आज देश के 22 राज्यों को भारी बारिश और संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर मौजूदा दिशानिर्देशों में ढील देते हुए तत्काल धन उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को फंड जारी किया है, जिसमें पंजाब को इस उद्देश्य के लिए 218.40 करोड़ रुपये मिले हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान पर कटाक्ष करते हुए जाखड़ ने कहा कि वह गृह मंत्री अमित शाह ही थे। जिन्होंने पंजाब सरकार को आपदा की गंभीरता का एहसास होने से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान से संपर्क किया और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जनता को प्रदान की जाने वाली राहत की धीमी गति पर अफसोस जताते हुए कहा कि यह पंजाब सरकार का लापरवाह और गैर-जिम्मेदाराना रवैया है। जिसने राज्य के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ की स्थिति और खराब कर दी है। भगवंत मान सरकार ने कार्रवाई करने में देरी की और राज्य के नागरिकों की जान खतरे में डाल दी। जो राज्य मशीनरी के कामकाज में एक चिंताजनक पैटर्न को दर्शाता है।

