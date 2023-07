Punjab Politics: सुखदेव ढींडसा का अकाली नेताओं पर जुबानी हमला, कहा- 'जमीर जाग रहा है तो महिलाओं से सबक ले लें'

SAD संयुक्त के नेता सुखदेव सिंह ढींडसा ने शिरोमणि अकाली दल पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने उन नेताओं को पार्टी की महिला नेताओं से सबक लेने को कहा है जिन्होंने अपनी जमीर की आवाज सुनते हुए सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि योग्यता और सीनियरिटी को एक तरफ रखकर केवल सुखबीर बादल की जी-हजूरी करने वालों को ही पदों से नवाजा जा रहा है।

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के नेता सुखदेव सिंह ढींडसा ने शिरोमणि अकाली दल (SAD) के उन नेताओं को पार्टी की महिला नेताओं से सबक लेने को कहा है जिन्होंने अपनी जमीर की आवाज सुनते हुए सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि इन महिला नेताओं ने सुखबीर बादल के तानाशाही फैसले के खिलाफ सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। काबिले गौर है कि दो दिन पहले सुखबीर बादल ने पंजाब आंगनवाड़ी यूनियन की नेता हरगोबिंद कौर को पार्टी में शामिल करके उन्हें महिला विंग का प्रधान बनाने से पार्टी की कई महिला नेताओं ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया था। 'महिला नेताओं से सीख लें' ढींडसा ने महिला नेताओं के इस फैसले की प्रशंसा करते हुए अकाली नेताओं से कहा कि यदि आपका जमीर जाग रहा है तो आप इन महिला नेताओं से सीख लें। उन्होंने कहा कि किसी समय अकाली दल कुर्बानियां करने वाले नेताओं की पार्टी हुआ करती थी लेकिन सुखबीर बादल के प्रधान बनने के बाद शिअद केवल चापलूसों की पार्टी बनकर रह गया है। 'अकाली सिद्धांतों को दे दी गई तिलांजलि' उन्होंने कहा कि योग्यता और सीनियरिटी को एक तरफ रखकर केवल सुखबीर बादल की जी-हजूरी करने वालों को ही पदों से नवाजा जा रहा है। अकाली सिद्धांतों को पूरी तरह से तिलांजलि दे दी गई है। ढींडसा ने कहा कि सुखबीर बादल उसी वृक्ष को काट रहे हैं जिस पर वह बैठे हैं। उन्होंने कहा कि बादल दल में डरकर बैठे नेताओं को जागती जमीर वालों को इन महिलाओं से सीखकर सुखबीर बादल के तानाशाही रवैये के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। NDA की बैठक में रखे पंजाब के मुद्दे सुखदेव सिंह ढींडसा ने कहा कि 18 जुलाई को दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में उन्होंने सजाएं पूरी कर चुके बंदी सिखों, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव करवाने, पंजाब में आई बाढ़ के कारण हुई तबाही के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने के अलावा किसानों की मांगें मानने जैसे कई मुद्दे उठाए। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार इन मुद्दों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

