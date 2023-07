Sukhbir Singh Badal ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की हालिया घटनाओं पर आम आमदी पार्टी कांग्रेस और पंथक दलों पर निशाना साधा है। गुरदासपुर में बेअदबी की घटना का जिक्र करते हुए बादल ने कहा कि न तो मुख्यमंत्री न किसी मंत्री और न ही स्पीकर साहिब ने एक शब्द भी बोला है। बादल ने यह भी कहा कि अब कोई AAP सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा है।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की हालिया घटनाओं पर छलका सुखबीर बादल का दर्द, आप-कांग्रेस पर बोला तीखा हमला

