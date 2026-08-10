सुखबीर बादल की पीएम मोदी से मुलाकात पर अमन अरोड़ा का तंज, बोले- साथ आएं या अलग रहें, हाशिये पर ही रहेंगे

रोहित कुमार, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात को लेकर पंजाब की सियासत में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कांग्रेस और अकाली दल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रवैया हमेशा गैरजिम्मेदाराना रहा है। अब देखना होगा कि आज कांग्रेस किस तरह की राजनीति सामने लाती है।

अमन अरोड़ा ने कहा कि राजनीतिक दल चाहे जितनी बैठकें कर लें, पंजाब की जनता के सामने उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अकाली दल साथ आते हैं या अलग-अलग रहते हैं, दोनों ही हाशिये पर रहेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा-

2027 में आप की फिर बनेगी सरकार कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ने भी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 2027 में आम आदमी पार्टी अच्छे अंतर से दोबारा सरकार बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री एक बार फिर जीत हासिल करेंगी और 2027 में दूसरी बार पंजाब की मुख्यमंत्री बनेंगी।

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