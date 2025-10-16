Language
    चंडीगढ़ में दो बहनों को कुलचने वाली थार का वीआईपी नंबर, लास्ट में 9000, जिस पते पर रजिस्टर्ड वहां कार मालिक नहीं रहता

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:28 AM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर-46 में ऑटो के इंतजार में खड़ी दो बहनों को कुचलने वाली थार का नंबर सामने आया है। यह वीआईपी नंबर है और लास्ट के चार अंक 9000 हैं। जिस पते पर कार रजिस्टर्ड है वहां कोई ओर रह रहा है। पुलिस फरार थार चालक की तलाश में जुटी है। बुधवार को हुए इस हादसे में छोटी बहन 22 वर्षीय सोजेफ की मौत हो गई थी, जबकि 24 वर्षीय ईशा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 

    थार के नंबर के आधार पर कार मालिक तक पहुंचने की कोशिश में पुलिस।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-46 में बुधवार दोपहर दो बहनों को कुचलने वाली थार का नंबर सामने आया है। जिसके लास्ट के चार अंक 9000 हैं। यह कार चंडीगढ़ के सेक्टर-21 के जिस पते पर रजिस्टर्ड है वहां कार मालिक के बजाय कोई ओर रहता है। अब सेक्टर-34 थाना पुलिस कार चालक की तलाश रही है।

    घटना बुधवार दोपहर हुई थी। सड़क किनारे खड़ी होकर ऑटो का इंतजार कर रही दो सगी बहनों को तेज रफ्तार काले रंग की थार ने कुचल दिया था। लोगों ने दोनों बहनों को तुरंत सेक्टर-32 के अस्पताल पहुंचाया था। डाॅक्टरों ने 22 वर्षीय सोजेफ को मृत घोषित कर दिया था।बड़ी बहन 24 वर्षीय ईशा का अभी इलाज चल रहा है।

    युवतियाें का परिवार मूलरूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन कुछ समय पहले ही चंडीगढ़ के बुड़ैल में रह रहा है। सोजेफ सेक्टर-46 स्थित देव समाज काॅलेज में बीए की पढ़ाई कर रही थी। वह पढ़ाई के साथ-साथ सेक्टर-46 में एक ब्यूटी पाॅर्लर का काम भी सीख रही थी।