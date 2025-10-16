चंडीगढ़ में दो बहनों को कुलचने वाली थार का वीआईपी नंबर, लास्ट में 9000, जिस पते पर रजिस्टर्ड वहां कार मालिक नहीं रहता

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-46 में बुधवार दोपहर दो बहनों को कुचलने वाली थार का नंबर सामने आया है। जिसके लास्ट के चार अंक 9000 हैं। यह कार चंडीगढ़ के सेक्टर-21 के जिस पते पर रजिस्टर्ड है वहां कार मालिक के बजाय कोई ओर रहता है। अब सेक्टर-34 थाना पुलिस कार चालक की तलाश रही है।

घटना बुधवार दोपहर हुई थी। सड़क किनारे खड़ी होकर ऑटो का इंतजार कर रही दो सगी बहनों को तेज रफ्तार काले रंग की थार ने कुचल दिया था। लोगों ने दोनों बहनों को तुरंत सेक्टर-32 के अस्पताल पहुंचाया था। डाॅक्टरों ने 22 वर्षीय सोजेफ को मृत घोषित कर दिया था।बड़ी बहन 24 वर्षीय ईशा का अभी इलाज चल रहा है।