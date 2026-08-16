चंडीगढ़ में प्रदर्शन के दौरान सिमरनजीत मान ने पुलिस को दिया चकमा, पट्टियों से ढका पूरा शरीर; एंबुलेंस में राज्यपाल निवास तक पहुंचे
पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने बंदी सिखों की रिहाई के प्रदर्शन के दौरान पुलिस को चकमा देने के लिए मरीज का भेष बदला और एंबुलेंस से राज्यपाल निवास के पास पहुंचे।
HighLights
पूर्व सांसद सिमरनजीत मान ने मरीज का भेष बदला।
एंबुलेंस से राज्यपाल निवास के पास पहुंचे, पुलिस ने हिरासत में लिया।
बंदी सिखों की रिहाई के लिए प्रदर्शन, चंडीगढ़ में सुरक्षा कड़ी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जेलों में बंद सजा काट चुके सिखों की रिहाई के लिए कौमी इंसाफ मोर्चा ने 15 अगस्त को चंडीगढ़ कूच का आह्वान किया था। सिख संगठनों ने राज्यपाल निवास यानि लोकभवन का घेराव करने की घोषणा कर रखी थी।
कुछ किसान संगठनों ने भी सिख संगठनों का समर्थन करने का भी ऐलान किया था।कानून-व्यवस्था के मद्देनजर चंडीगढ़ और मोहाली पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए और ज्यादातर लोगों को चंडीगढ-मोहाली सीमा पर ही रोके रखा, लेकिन इस दौरान हैरान करने वाला करतब कर दिखाया पूर्व सांसद सिमनरजीत सिंह मान ने।
शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान ने पुलिस को चकमा देने के लिए न सिर्फ भेष बदला बल्कि इसके जरिए अपनी पहचान को छुपाते हुए राज्यपाल के निवास के नजदीक पहुंचने में कामयाब भी हो गए। चंडीगढ़ पुलिस ने पता लगते ही तुरंत पूर्व सांसद को हिरासत में लिया और थाने ले गई।
चंडीगढ़ में गाड़ियां घुसाने का प्रयास
हुआ यूं कि चंडीगढ़ की मोहाली और पंचकूला के साथ लगती पूरी सीमा पर कड़ी चौकसी को देखते हुए कौमी इंसाफ मोर्चा व सिख संगठनों द्वारा राज्यपाल निवास के नजदीक पहुंचने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया, जैसे कि निजी गाड़ियों में दो-दो के गुटों में चंडीगढ़ में घुसने का प्रयास करना या मोटरसाइकिलों के जरिए, लेकिन ऐसे प्रयास असफल ही रहे।
लेकिन बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर ऐलाने गए इस प्रदर्शन के लिए शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के उम्रदराज सिमरनजीत सिंह मान ने अनोखा तरीका इस्तेमाल किया।
मान ने माथे समेत पूरे चेहरे पर प्लास्टर जैसी पट्टियां बांधी, नाक पर भी पट्टी को ऐसे लगाया कि जैसे प्लास्टर लगा हो, इससे उनका चेहरा पूरी तरह से पहचान में आना बंद हो गया। इसी तरह बाजुओं और टांग पर भी प्लास्टर की पट्टियां बांधी गईं, जिससे कि देखने वाले को लगे कि किसी गंभीर हादसे का शिकार मरीज है और स्वभाविक तौर पर पीजीआई लेकर जाया जा रहा है। एंबुलेंस भी किराए पर ली गई ताकि चंडीगढ़ सीमा पर पुलिस द्वारा रोका न जा सके।
भेष बदलकर पहुंचे सिमरनजीत मान
इसी भेष में सिमरनजीत सिंह मान अपने एक अन्य साथी के साथ चंडीगढ़ में घुसने में कामयाब रहे और बाद में इसी वाहन को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के निवास पंजाब लोकभवन की तरफ लेजाया गया। वहां पर तैनात पुलिस मुलाजिमों को संदेह तब हुआ जब सिमरनजीत सिंह मान लोकभवन के बाहर तैनात मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत करने के लिए उनके पास जाने लगे।
जिसके बाद पुलिस मुलाजिमों ने उन्हें पकड़ लिया और कुछ देर बहस के बाद उन्हें थाने लेजाया गया। शिअद (मान) के चंडीगढ प्रदेश प्रधान गोपाल सिंह सिद्धू ने कहा कि उनके नेता ने राजभवन तक पहुंचने का अपना फर्ज निभाया और इसके लिए गोरिला वारफेयर का एक्शन लेते हुए भेष बदला गया। सिद्दू ने कहा कि सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए ही उनके निवास के नजदीक तक जाकर आवाज बुलंद की गई।
करीब तीन साल से चल रहा धरना
बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी करीब तीन साल से मोहाली-चंडीगढ़ सीमा पर धरना दे रहे हैं। शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने राजभवन की ओर बढ़ने का प्रयास किया।
पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पानी की बौछार और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों की ओर से पुलिस पर पथराव किए जाने की भी जानकारी सामने आई।
इन बंदी सिखों की रिहाई की मांग
प्रदर्शनकारियों की ओर से दविंदर पाल सिंह भुल्लर, गुरदीप सिंह खेड़ा, लखविंदर सिंह लख्खा, गुरमीत सिंह और शमशेर सिंह समेत अन्य बंदी सिखों की रिहाई की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इनमें से कई कैदी लंबे समय से जेलों में बंद हैं और अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। इसी आधार पर उनकी तत्काल रिहाई की मांग की जा रही है।