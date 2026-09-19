'पंजाब में गैंगस्टर्स का खात्मा होगा तो कांपेगी रूह', भाजपा नेता सिमरनजीत की खुली चुनौती; बोले-लॉरेंस सिर्फ डरा रहा

जागरण संवाददाता, पंचकूला। भाजपा नेता सिमरनजीत सिंह मान ने गैंगस्टर्स को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि जो गैंगस्टर्स पंजाब और हरियाणा में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वह बचेंगे नहीं।

उन्होंने यह भी कहा कि लॉरेंस बिश्नोई केवल लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन युवाओं को उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए और अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। भाजपा सरकार विदेश में बैठे गैंगस्टर्स को वापस ला रही है।