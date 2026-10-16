किशोरियों को स्वस्थ रखने के मिशन पर निकली चंडीगढ़ की नर्सिंग ऑफिसर, 13 राज्यों में तोड़ चुकी सैनिटरी पैड की झिझक

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शक्ति की आराधना तभी सार्थक है, जब समाज की हर महिला को सम्मान, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता का अधिकार मिले। इसी सोच के साथ चंडीगढ़ की 24 वर्षीय नर्सिंग ऑफिसर सिमरन कौर महिलाओं और किशोरियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की अलख जगा रही हैं।

हाथों में सेनिटरी पैड और मन में बदलाव का संकल्प लेकर निकलीं सिमरन का उद्देश्य केवल जरूरतमंदों तक सुविधाएं पहुंचाना नहीं, बल्कि उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाना भी है। पिछले पांच वर्षों से वह इस दिशा में लगातार काम कर रही हैं।

चंडीगढ़ से लेकर पंजाब, उत्तराखंड समेत 13 राज्यों तक उनका अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वाभिमान से जुड़ा है। मासिक धर्म आज भी समाज के कई हिस्सों में ऐसा विषय है, जिस पर खुलकर बात करने से लोग कतराते हैं।

जानकारी के अभाव और संसाधनों की कमी के कारण किशोरियों को कई बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिमरन कौर इसी चुप्पी को तोड़ने के लिए स्कूलों और पिछड़े इलाकों में पहुंचकर किशोरियों और महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूक करती हैं।

वह उन्हें सैनिटरी पैड वितरित करने के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी जरूरी जानकारी भी देती हैं। अब तक उनके प्रयासों से दो हजार से अधिक महिलाओं और किशोरियों तक स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश पहुंच चुका है। उनके लिए यह केवल पैड वितरण का अभियान नहीं, बल्कि महिलाओं को अपनी सेहत के प्रति जिम्मेदार बनाने की पहल है।