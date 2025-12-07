'सिद्धू को पंजाब CM पद का उम्मीदवार बनाए, तभी राजनीति में लौटेंगे', पत्नी नवजौत कौर सिद्धू की दो टूक

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव में अभी एक साल से अधिक समय बाकी है, लेकिन सियासत अभी से गर्माने लगी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति में वापसी को लेकर उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने शनिवार शाम मीडिया के सामने बयान दिया। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू तभी राजनीति में वापस आएंगे, जब उन्हें किसी पार्टी की ओर से सीएम फेस घोषित किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने के लिए 500 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं, जबकि उनके पास किसी को देने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। डा. नवजोत कौर ने कहा कि वे पैसे नहीं दे सकते, लेकिन नतीजे जरूर दे सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सिद्धू कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, खासकर प्रियंका गांधी से उनका गहरा लगाव है, लेकिन कांग्रेस में पहले से ही मुख्यमंत्री पद के पांच दावेदार हैं और पार्टी के भीतर खींचातानी चरम पर है। इससे पहले उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर उनको मांग पत्र सौंपा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमसे किसी ने पैसे की बात नहीं की, मगर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का अटैची देता है। उन्होंने कहा कि सिद्धू राजनीति में पैसों के लिए नहीं आते, बल्कि काम करने के लिए आते हैं। यदि किसी भी पार्टी ने उन्हें पंजाब सुधारने की ताकत दी तो वे पंजाब को गोल्डन स्टेट बना देंगे। कौर के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या 2027 से पहले सिद्धू कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और क्या कांग्रेस उन्हें वाकई सीएम फेस बनाने का जोखिम लेगी। अगर भाजपा कोई जिम्मेदारी दे देती है तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू वापसी करेंगे, के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं उनकी तरफ से नहीं बता सकती।

डा. नवजोत कौर ने कहा कि पंजाब में रोज लोग रो रहे हैं, बिजनेसमैन छोड़कर जा रहे हैं। पहले फिरौती के लिए काल आती थी। अब तो गोली मारी जा रही है और पता भी नहीं चल रहा है कि गोली चलाई क्यों गई है और हत्यारों को पकड़ा तक नहीं जा रहा है।