Sidhu Moosewala हत्याकांड में पाकिस्तानी कनेक्शन आया सामने, पाकिस्तान के हमीद ने मुहैया करवाए थे हथियार

मूसेवाला हत्याकांड में पाकिस्तानी कनेक्शन आया सामने

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: सिद्धू मूसेवाला हत्या के मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआइए) की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि मूसेवाला हत्या के लिए गैंगस्टरों को अत्यआधुनिक हथियार पाकिस्तानी निवासी हामिद ने मुहैया करवाए थे। हामिद दुबई में रहता है लेकिन वह मूलरूप से पाकिस्तानी का रहने वाला है और हथियारों का डीलर है। हालांकि पंजाब पुलिस के अधिकारी इस पर अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं। एनआइए की जांच में पता चला पाकिस्‍तानी कनेक्‍शन अधिकारियों का कहना है कि एनआइए मामले की जांच कर रहा है। एनआइए जांच में पता चला है कि हत्या के लिए पाकिस्तानी हथियार सप्लायर की ओर से हथियार मुहैया करवाए गए थे। ध्यान रहे कि 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। हत्या को अंजाम देने के लिए आस्ट्रिया की ग्लोक 30 जिगाना पिस्टल, जर्मन मेड हेकलर एंड कोच, स्टार और एके 47 का इस्तेमाल हुआ। एनआइए ने बुलंदशहर से हवाला कारोबारी शाहबाज अंसारी को दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। शाहबाज अंसारी को पाकिस्‍तान के हामिद ने दिए थे हथियार अंसारी से पूछताछ में पता चला था कि लारेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का करीबी है। शाहबाज अंसारी कनाडा, दुबई कई बार गया। कनाडा में गोल्डी बराड़ के टच में आया था। इन यात्राओं को वह फैजी खान के संपर्क में आया जो पाकिस्तानी नागरिक है और दुबई में हवाला का कारोबार करता है। फैजी खान ने ही शाहबाज अंसारी को दुबई में बैठे पाकिस्तानी नागरिक और हथियार सप्लायर हामिद से मिलवाया था। अंसारी लारेंस बिश्नोई गैंग का हथियार सप्लायर था शाहबाज अंसारी का पिता मृतक कुर्बान अंसारी लारेंस बिश्नोई गैंग का हथियार सप्लायर था। जांच में पता चला कि हामिद और शाहबाज अंसारी के बीच मीटिंग हुई थी। इस दौरान सिद्धू के कत्ल के लिए हथियार सप्लाई करने की बात हुई। एनआइए इस मामले में आगे की जांच में जुटी है। इस मामले में कुछ ओर इनपुट भी मिले है। सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में गोल्डी बराड़ मुख्य आरोपित है जोकि इस समय कनाडा में है।

