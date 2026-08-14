शिवराज चौहान ने चंडीगढ़ को 'ब्यूटी विद ब्रांड' बताया, खूबसूरती के हुए कायल्; बोले-यह बसाया हुआ भाव

बलवान करिवाल, चंडीगढ़। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंडीगढ़ की तारीफ करते हुए कहा कि यह केवल बसाया हुआ शहर नहीं, बल्कि एक बसाया हुआ भाव है।

यहां चौड़ी सड़कें, हरियाली, चहकते चेहरे, अद्भुत नागरिक चेतना और कुछ अलग करने की चाहत दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में खूबसूरती तो है ही, लेकिन इसकी अपनी अलग पहचान और ब्रांड भी है। ‘ब्यूटी विद ब्रांड’ वाले इस शहर से नई पहल की शुरुआत होना अपने आप में खास है।

चौहान ने कहा कि चंडीगढ़ जैसे जागरूक और संवेदनशील शहर को सीबीडीसी आधारित खाद्य सब्सिडी की व्यवस्था के लिए चुना जाना उचित है। उन्होंने चंडीगढ़वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी की पूर्व संध्या पर शुरू हुई यह पहल सरकार को फाइलों से निकालकर आम नागरिक की जिंदगी तक पहुंचाने का उदाहरण है।