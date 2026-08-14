शिवराज चौहान ने चंडीगढ़ को 'ब्यूटी विद ब्रांड' बताया, खूबसूरती के हुए कायल्; बोले-यह बसाया हुआ भाव
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंडीगढ़ की खूबसूरती और नागरिक चेतना की सराहना करते हुए इसे 'ब्यूटी विद ब्रांड' बताया। कहा यहां कुछ अलग करने की चाहत दिखाई देती है।
HighLights
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंडीगढ़ की तारीफ की।
बोले- इस शहर में कुछ अलग करने की चाहत दिखाई देती है।
सीबीडीसी आधारित खाद्य सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया।
बलवान करिवाल, चंडीगढ़। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंडीगढ़ की तारीफ करते हुए कहा कि यह केवल बसाया हुआ शहर नहीं, बल्कि एक बसाया हुआ भाव है।
यहां चौड़ी सड़कें, हरियाली, चहकते चेहरे, अद्भुत नागरिक चेतना और कुछ अलग करने की चाहत दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में खूबसूरती तो है ही, लेकिन इसकी अपनी अलग पहचान और ब्रांड भी है। ‘ब्यूटी विद ब्रांड’ वाले इस शहर से नई पहल की शुरुआत होना अपने आप में खास है।
चौहान ने कहा कि चंडीगढ़ जैसे जागरूक और संवेदनशील शहर को सीबीडीसी आधारित खाद्य सब्सिडी की व्यवस्था के लिए चुना जाना उचित है। उन्होंने चंडीगढ़वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी की पूर्व संध्या पर शुरू हुई यह पहल सरकार को फाइलों से निकालकर आम नागरिक की जिंदगी तक पहुंचाने का उदाहरण है।
CBDC से राशन सब्सिडी का शुभारंभ
केंद्रीय मंत्री शुक्रवार को टैगोर थिएटर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत खाद्य सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ( डीबीटी) की सीबीडीसी आधारित व्यवस्था का शुभारंभ करने पहुंचे थे। अब पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी डिजिटल रुपये के रूप में सीबीडीसी वॉलेट में मिलेगी। इस राशि का इस्तेमाल अधिकृत दुकानों से खाद्य सामग्री खरीदने के लिए किया जा सकेगा।