MSP पर पंजाब के किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र प्रतिबद्ध, चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान का बयान

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब के किसानों के हित केंद्र सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता हैं।

चंडीगढ़ में सीबीडीसी आधारित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के शुभारंभ कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं और धान की खरीद की जा रही है।

पंजाब में एमएसपी को लेकर राज्य सरकार और केंद्र के बीच चल रही बहस से जुड़े सवाल पर चौहान ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में एमएसपी पर लगातार खरीद हुई है। उन्होंने कहा कि इसके आंकड़े स्पष्ट रूप से उपलब्ध हैं और इससे पता चलता है कि किसानों से कितना गेहूं और चावल खरीदा गया है। केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के हितों की रक्षा के लिए आगे भी प्रयास जारी रखेगी।

उन्होंने पंजाब को देश के लिए महत्वपूर्ण कृषि राज्य बताते हुए कहा कि केंद्र का पंजाब के साथ सहयोग आगे भी जारी रहेगा। आरबीआई से जुड़े पंजाब के लंबित भुगतान के सवाल पर भी केंद्रीय मंत्री से प्रश्न किया गया।

बातचीत के दौरान करीब 80 करोड़ रुपये की राशि लंबित होने का दावा सामने आया, हालांकि इस राशि के मद और वास्तविक स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। वहीं, विपक्षी नेताओं के हालिया बयानों और संसद की कार्यवाही को लेकर पूछे गए सवाल पर चौहान ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसकी भी कुछ मर्यादाएं हैं।

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