माता सीता का किरदार निभाने दुबई से मोहाली लौटी शिवानी हंस, विदेश में रहकर भी नहीं टूटा रामलीला से नाता

जागरण संवाददाता, मोहाली। करियर और बेहतर भविष्य के लिए विदेश जाने वाले लोगों के बीच मोहाली की शिवानी हंस अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने की मिसाल हैं। पेशेवर जीवन के सिलसिले में दुबई में रह रहीं शिवानी रामलीला के मंच पर माता सीता की भूमिका निभाने के लिए मोहाली लौटी हैं।

शिवानी का रामलीला से जुड़ाव 2017 में काॅलेज में पढ़ाई के दौरान शुरू हुआ। उस समय मोहाली के फेज-1 स्थित श्री रामलीला एवं दशहरा कमेटी ने पहली बार महिला कलाकारों को मंच पर अभिनय का अवसर दिया। शिवानी भी इस पहल का हिस्सा बनीं।



शुरुआत में उन्होंने कैकेयी और शूर्पणखा की भूमिकाएं निभाईं। 2019 में उन्हें माता सीता का किरदार निभाने का अवसर मिला। तब से यह भूमिका उनके रामलीला सफर का अहम हिस्सा बनी हुई है।

दुबई जाने से पहले निभाई जिम्मेदारी 2025 में पेशेवर कार्यों के लिए शिवानी को दुबई जाना था। उनका विदेश जाने का कार्यक्रम नवरात्र और रामलीला के आयोजन के समय से टकरा रहा था। उन्होंने पहले रामलीला में माता सीता की भूमिका निभाई और फिर दुबई रवाना हुईं।



विदेश में रहने के बाद भी शिवानी रामलीला के दिनों में भारत आती हैं। मंच पर माता सीता का किरदार निभाने के बाद वह वापस दुबई लौट जाती हैं। पत्रकारिता के पेशे और विदेश में जीवन की जिम्मेदारियों के बीच समय निकालना उनके समर्पण को दर्शाता है।