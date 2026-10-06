नशे के खिलाफ लड़ाई बनेगी जनआंदोलन, चंडीगढ़ और पंजाब में युवाओं को किया जाएगा जागरूक

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नशे के खिलाफ लड़ाई को जनआंदोलन का रूप देने के लिए सेवा ही संकल्प फाउंडेशन पंजाब और चंडीगढ़ में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करेगा।

फाउंडेशन के अध्यक्ष मनोज कुमार चंदेल ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल युवाओं को नशे के दुष्परिणाम बताना नहीं, बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के सकारात्मक अवसर उपलब्ध कराना है। इसके लिए चंडीगढ़ के अलग-अलग सेक्टरों और पंजाब के विभिन्न शहरों में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा।

चंदेल ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान में समाज के प्रबुद्ध लोगों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या का समाधान तभी संभव है, जब समाज मिलकर इसके खिलाफ खड़ा हो और युवाओं को सही दिशा देने के लिए लगातार प्रयास किए जाएं।