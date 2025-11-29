Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक नहीं... सीरियल किलर मोनू पर हत्या के तीन केस दर्ज, अभी 1 में मिली उम्रकैद; दो मामलों में जल्द होगा फैसला

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 12:46 PM (IST)

    चंडीगढ़ में, सीरियल किलर मोनू कुमार को 15 साल पुराने एमबीए छात्रा दुष्कर्म और हत्या मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उस पर एक और दुष्कर्म और हत्या का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। मोनू ने 2022 में मलोया में एक महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या की थी, और 2024 में सेक्टर 54 में एक मानसिक रूप से दिव्यांग महिला की लूट के इरादे से हत्या की थी। इन मामलों की सुनवाई भी जल्द होने की संभावना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सीरियल किलर मोनू पर हत्या के तीन केस दर्ज (File Photo)


    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 15 साल पहले सेक्टर 38 में एमबीए छात्रा की दुष्कर्म कर हत्या करने वाले सीरियल किलर मोनू कुमार को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुना दी गई। उसके खिलाफ दुष्कर्म और हत्या का एक और मामला स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है और अगले दो महीने में उसका फैसला आ सकता है। इसमें अगली सुनवाई तीन दिसंबर को है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीन साल पहले मोनू ने मलोया में एक महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। यह वारदात भी उसी तरीके से की गई थी जैसी 2010 में एमबीए छात्रा के साथ की थी। इसी वजह से वह पकड़ा भी गया।

    उसने 2024 में सेक्टर 54 में मानसिक रूप से दिव्यांग एक महिला की भी लूट के इरादे से हत्या की थी। वह केस भी जिला अदालत में चल रहा है और उसमें अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान हो चुके हैं और उसमें भी जल्द फैसला आने की संभावना है। उस मामले की सुनवाई भी तीन दिसंबर को है।

    सीरियल किलर के खिलाफ लंबित मामले...

    पहला मामला: 28 फरवरी 2024 को सेक्टर-54 स्थित सरकारी स्कूल के पास जंगल में एक अज्ञात महिला का शव मिला था। जांच के दौरान मोहाली निवासी राम उग्राह ने शव की पहचान की।

    वह शव उसकी पत्नी शनिचरी देवी (60) का था। उसने बताया कि दो माह पहले शनिचरी यूपी के बस्ती जिले से आई थी और मानसिक रूप से अस्वस्थ थी।

    27 फरवरी 2024 की शाम वह घर से लापता हो गई थी और अगले दिन उसकी हत्या कर दी गई। उसके सिर पर जोरदार वार किया गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने जब मोनू को पकड़ा तो उसने बताया कि उसने लूट के इरादे से शनिचरी देवी की हत्या की थी। उसने हत्या के बाद शनिचरी देवी की चांदी की पायल लूट ली थी।

    दूसरा मामला: एक आटो चालक ने मलोया थाना पुलिस को अपनी पत्नी के गुम होने की शिकायत दी थी। 11 जनवरी 2022 की रात उसकी 40 वर्षीय पत्नी बाजार गई थी लेकिन काफी देर तक नहीं लौटी।

    अगले दिन घर से कुछ दूर ही उसकी पत्नी का शव मिला। पुलिस ने जांच शुरू की, हत्यारे का कुछ पता नहीं चला। दो साल बाद जब शनिचरी देवी की हत्या के मामले में मोनू पकड़ा गया तो उसने एमबीए छात्रा और मलोया में महिला की दुष्कर्म हत्या की वारदात कबूल कर की थी।