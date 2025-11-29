एक नहीं... सीरियल किलर मोनू पर हत्या के तीन केस दर्ज, अभी 1 में मिली उम्रकैद; दो मामलों में जल्द होगा फैसला

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 15 साल पहले सेक्टर 38 में एमबीए छात्रा की दुष्कर्म कर हत्या करने वाले सीरियल किलर मोनू कुमार को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुना दी गई। उसके खिलाफ दुष्कर्म और हत्या का एक और मामला स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है और अगले दो महीने में उसका फैसला आ सकता है। इसमें अगली सुनवाई तीन दिसंबर को है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तीन साल पहले मोनू ने मलोया में एक महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। यह वारदात भी उसी तरीके से की गई थी जैसी 2010 में एमबीए छात्रा के साथ की थी। इसी वजह से वह पकड़ा भी गया।

उसने 2024 में सेक्टर 54 में मानसिक रूप से दिव्यांग एक महिला की भी लूट के इरादे से हत्या की थी। वह केस भी जिला अदालत में चल रहा है और उसमें अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान हो चुके हैं और उसमें भी जल्द फैसला आने की संभावना है। उस मामले की सुनवाई भी तीन दिसंबर को है।

सीरियल किलर के खिलाफ लंबित मामले... पहला मामला: 28 फरवरी 2024 को सेक्टर-54 स्थित सरकारी स्कूल के पास जंगल में एक अज्ञात महिला का शव मिला था। जांच के दौरान मोहाली निवासी राम उग्राह ने शव की पहचान की। वह शव उसकी पत्नी शनिचरी देवी (60) का था। उसने बताया कि दो माह पहले शनिचरी यूपी के बस्ती जिले से आई थी और मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। 27 फरवरी 2024 की शाम वह घर से लापता हो गई थी और अगले दिन उसकी हत्या कर दी गई। उसके सिर पर जोरदार वार किया गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने जब मोनू को पकड़ा तो उसने बताया कि उसने लूट के इरादे से शनिचरी देवी की हत्या की थी। उसने हत्या के बाद शनिचरी देवी की चांदी की पायल लूट ली थी।