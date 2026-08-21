MMBS छात्रा के हत्यारे सीरियल किलर को महिला की हत्या में सजा जल्द, चंडीगढ़ कोर्ट सुनाएगा फैसला
एमबीए छात्रा के दुष्कर्म-हत्या में उम्रकैद काट रहे सीरियल किलर मोनू कुमार को अब चंडीगढ़ में एक ऑटो चालक की पत्नी की हत्या के मामले में सजा सुनाई जाएगी।
HighLights
मलोया निवासी महिला की हत्या केस में सुनवाई।
एमबीए छात्रा की तरह ही की थी महिला की हत्या।
हत्या का एक और केस चल रहा, फैसला बाकी।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। एमबीए छात्रा की दुष्कर्म कर हत्या में उम्रकैद की सजा काट रहे सीरियल किलर मोनू कुमार को अब एक और मामले में सजा सुनाई जाएगी। मलोया निवासी ऑटो चालक की पत्नी की हत्या में चंडीगढ़ जिला अदालत फैसला सुनाई।
महिला की हत्या भी उसी तरीके से की गई थी जैसी 2010 में एमबीए छात्रा के साथ की थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई और जल्द ही सजा पर फैसला आ सकता है।
यह घटना 11 जनवरी 2022 की रात की है, जब मलोया निवासी 40 वर्षीय महिला बाजार गई थी और काफी देर तक नहीं लौटी। अगले दिन घर से कुछ दूर ही उसका शव मिला। पुलिस ने जांच शुरू की, हत्यारे का कुछ पता नहीं चला।
दो साल बाद जब शनिचरी देवी की हत्या के मामले में मोनू पकड़ा गया तो उसने एमबीए छात्रा और मलोया में महिला की दुष्कर्म हत्या की वारदात कबूल कर की थी। अब मोनू के खिलाफ शनिचरी देवी की हत्या के मामले में फैसला आना है।
28 फरवरी 2024 को सेक्टर-54 स्थित सरकारी स्कूल के पास जंगल में शनिचरी का शव मिला था। उसके सिर पर जोरदार वार किया गया था। पुलिस ने जब मोनू को पकड़ा तो उसने बताया कि उसने लूट के इरादे से हत्या की थी। उसने हत्या के बाद शनिचरी देवी की चांदी की पायल लूट ली थी।