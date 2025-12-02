चंडीगढ़ सेक्टर-26 हत्याकांड में शॉकिंग ऑडियो वायरल, लॉरेंस बिश्नोई पर धोखे से बुलाकर जान लेने का आरोप
सेक्टर-26 में युवक पैरी की हत्या के मामले में वायरल ऑडियो ने नया मोड़ ला दिया है। ऑडियो में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर पैरी को धोखे से बुलाकर मारने का आरोप है। एक अन्य ऑडियो में 'सीपा' नामक युवक की हत्या का भी दावा किया गया है। पुलिस वायरल ऑडियो की सत्यता की जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-26 में युवक पैरी की हत्या मामले ने नया मोड़ ले लिया है। दो ऑडियो संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर पैरी को झांसे से बुलाकर मारे जाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि पुलिस ने ऑडियो की पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच जारी है।
पहले वायरल ऑडियो में दावा किया गया है कि घटना वाले दिन पैरी को कथित तौर पर लॉरेंस ने फोन कर सेक्टर-26 बुलाया था। आरोप है कि पहले उसे शादी की बधाई दी गई और फिर “पर्सनल बात” करने के बहाने बुलाया गया।
वक्ता के अनुसार पैरी को बताया गया था कि एक व्यक्ति उससे बात करेगा और उसके फोन से बात करना सुरक्षित है। इसी दौरान पैरी की हत्या कर दी गई।
वक्ता का दावा है कि पैरी और लॉरेंस का आपसी संबंध पुराना था और पैरी ने कई बार उसकी मदद की थी।
दूसरे वायरल ऑडियो में ‘सीपा’ नामक युवक की हत्या को लेकर भी कई दावे किए गए हैं। वक्ता आरोप लगाता है कि सीपा पुलिस का मुखबिर था और समूह के नाम पर पैसों की हेराफेरी करता था। दावा यह भी है कि पैरी “निर्दोष” था और उस पर कोई आरोप नहीं था।
ऑडियो में कहा गया है कि पैरी की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और वह परिवार के साथ घर पर था।
हत्या मामले की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि वायरल ऑडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं गैंगवार, पुरानी रंजिश और निजी विवाद पर जांच चल रही है। फिलहाल किसी भी वायरल दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
