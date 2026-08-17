भाजपा ने सौदान सिंह को फिर दी चंडीगढ़ संगठन की कमान, राष्ट्रीय सहमहामंत्री की नई जिम्मेदारी
भाजपा ने सौदान सिंह को राष्ट्रीय सहमहामंत्री नियुक्त किया है। यह बदलाव चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों से ठीक पहले हुआ है, जिससे संगठन में उनकी भूमिका और प्रभाव बढ़ेगा।
HighLights
चंडीगढ़ संगठन की जिम्मेदारी उनके पास ही रहेगी।
संगठन से जुड़े निर्णय प्रभावी तरीके से ले सकेंगे।
नगर निगम चुनाव से पहले बढ़ी उनकी अहमियत।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई नियुक्तियों की सूची जारी की। इसमें चंडीगढ़ की संगठनात्मक जिम्मेदारी संभाल रहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह के दायित्व में बदलाव किया गया है।
सौदान सिंह अब राष्ट्रीय सहमहामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि चंडीगढ़ का संगठनात्मक कामकाज पहले की तरह उनके पास ही रहेगा। नई जिम्मेदारी के साथ वह संगठन से जुड़े निर्णयों को पहले के मुकाबले अधिक प्रभावी तरीके से ले सकेंगे।
राष्ट्रीय स्तर पर जारी नियुक्तियों में चंडीगढ़ से जुड़ा सौदान सिंह का दायित्व बदलने के अलावा कोई अन्य बदलाव नहीं किया गया है। वहीं, देश के कई अन्य राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारियों में फेरबदल करते हुए नए चेहरों को भी मौका दिया गया है।
पहले भी संभाल चुके हैं चंडीगढ़ की जिम्मेदारी
सौदान सिंह इससे पहले राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर चंडीगढ़ की संगठनात्मक जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब पार्टी ने उन्हें फिर से संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय सहमहामंत्री बनाया है। चंडीगढ़ की जिम्मेदारी उनके पास बरकरार रखे जाने को स्थानीय संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नगर निगम चुनाव से पहले बढ़ी अहमियत
सौदान सिंह को नई जिम्मेदारी ऐसे समय दी गई है, जब चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव करीब तीन महीने बाद होने हैं। चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने के साथ पार्षद पद के संभावित प्रत्याशियों की पहचान, टिकट के लिए नामों पर विचार और प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है।
चंडीगढ़ में भाजपा के लिए नगर निगम चुनाव राजनीतिक रूप से अहम हैं। ऐसे में राष्ट्रीय संगठन में सौदान सिंह के दायित्व में बदलाव और चंडीगढ़ की जिम्मेदारी उनके पास बनाए रखने को चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। अब संगठनात्मक गतिविधियों, प्रत्याशी चयन और चुनावी रणनीति को लेकर उनकी भूमिका और प्रभाव बढ़ने की संभावना है।