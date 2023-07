बाढ़ से प्रभावित इलाकों के पावरकॉम कर्मचारियों की शनिवार और रविवार की छुट्टी रद्द, खुले रहेंगे कर्यालय

पंजाब के बिजली और लोक निर्माण मंत्री स. हरभजन सिंह ई. टी. ओ. ने आज यहाँ बताया कि राज्य में आयी बाढ़ के कारण बिजली प्रभावित इलाकों को निर्विघ्न बिजली सप्लाई जल्दी से जल्दी बहाल करने के मंतव्य के लिए पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमटिड ने अपने सभी स्टोर कार्यालयों को इस शनिवार और रविवार को खुला रखने का फ़ैसला किया है।

बाढ़ से प्रभावित इलाकों के पावरकॉम कर्मचारियों की शनिवार और रविवार की छुट्टी रद्द, खुले रहेंगे कर्यालय

Your browser does not support the audio element.

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: पंजाब के बिजली और लोक निर्माण मंत्री स. हरभजन सिंह ई. टी. ओ. ने आज यहाँ बताया कि राज्य में आयी बाढ़ के कारण बिजली प्रभावित इलाकों को निर्विघ्न बिजली सप्लाई जल्दी से जल्दी बहाल करने के मंतव्य के लिए पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमटिड ने अपने सभी स्टोर कार्यालयों को इस शनिवार और रविवार को खुला रखने का फ़ैसला किया है। बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई. टी. ओ. ने बताया कि यह फ़ैसला बिजली खपतकारों को निर्विघ्न बिजली मुहैया कराने के लिए स्टोरों में से ज़रूरत पड़ने पर बिजली का समान जैसे ट्रांसफार्मर, खंभे और केबल आदि मुहैया करवाने के लिए किया गया है। बिजली मंत्री ने आगे बताया पावरकॉम के अधीन राजपुरा, पातड़ां, रोपड़, खन्ना और कपूरथला में स्टोरों की मॉनिटरइंग और सप्लाई यकीनी बनाने के लिए सीनियर ऐक्सियन स्तर के अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि इसके इलावा एक निगरान इंजीनियर की ड्यूटी मोहाली, रोपड़ और खन्ना आऊटलैट स्टोरों में आने वाले और जाने वाले समान के वितरण दफ्तरों और स्टोरज़ दफ्तरों के साथ तालमेल बना कर समान की सप्लाई को बहाल करने के लिए लगाई गई है। बिजली मंत्री ने बताया है कि जैसे ही पानी का स्तर कम होता है, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली सप्लाई तुरंत बहाल कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा एम. ई. मीटरिंग लेबस वेरका, बटाला, गुरदासपुर, जालंधर, होशियारपुर, गौराया, मंडी गोबिन्दगढ़, लुधियाना, संगरूर, पटियाला, रोपड़, मोगा, बठिंडा और मुक्तसर भी इस शनिवार और रविवार को खुली रहेंगी। बिजली मंत्री ने पंजाब के बिजली खपतकारों को विश्वाश दिलाया है कि बाढ़ वाले जिन इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है, को तुरंत बहाल करने के लिए पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमटिड की तरफ से हर संभव यत्न किये जा रहे हैं।

Edited By: Nidhi Vinodiya