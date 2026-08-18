'मिशन पंजाब' पर भाजपा का बड़ा दांव, सतीश पूनिया को सौंपी कमान; अंदरूनी तालमेल मजबूत करने पर जोर

रोहित कुमार, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पंजाब में संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए वरिष्ठ नेता और सांसद सतीश पूनिया को नया प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 18 अगस्त 2026 को उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी।

पूनिया स्वर्गीय विजय रूपाणी के बाद पंजाब भाजपा के प्रभारी की भूमिका संभालेंगे। चुनाव से पहले संगठन के पुनर्गठन और पार्टी के भीतर बेहतर तालमेल स्थापित करना उनके सामने प्रमुख चुनौती होगी। पूनिया को पंजाब भाजपा की प्रदेश इकाई और नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया की निगरानी करनी होगी। पार्टी में संगठनात्मक स्तर पर होने वाले बदलावों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के साथ ही अलग-अलग स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर होगी। भाजपा नेतृत्व की कोशिश है कि चुनाव से पहले संगठन को अधिक सक्रिय और मजबूत बनाया जाए।

पुराने-नए नेताओं में तालमेल पर जोर पंजाब में भाजपा के विस्तार के साथ पार्टी में बड़ी संख्या में नए कार्यकर्ता और नेता भी जुड़े हैं। ऐसे में पूनिया के सामने पुराने नेताओं और नए कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने की चुनौती रहेगी।

संगठन में विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। इसके जरिए पार्टी के भीतर समन्वय बढ़ाने और कार्यकर्ताओं को चुनावी अभियान के लिए एकजुट करने पर जोर रहेगा। चुनावी रणनीति को देंगे धार आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूनिया पंजाब में भाजपा की चुनावी रणनीति को मजबूत करने पर भी काम करेंगे। बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करना, कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाना और पार्टी के जनाधार का विस्तार करना उनकी अहम जिम्मेदारियों में रहेगा। प्रदेश नेतृत्व के साथ समन्वय स्थापित कर चुनावी तैयारियों को गति देना भी उनके काम का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

संगठन का लंबा अनुभव सतीश पूनिया को संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। वह राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और आमेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा भाजपा के प्रभारी के तौर पर भी वह जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। संगठन और चुनावी प्रबंधन के उनके अनुभव को देखते हुए हाईकमान ने उन्हें पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी है।