'यहां जमीन पर तो मैं तेरे को छोड़ने वाली नहीं...' महिला कोच की हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को चेतावनी

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी कर चुके संदीप सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाने वाली जूनियर महिला कोच ने अब इंटरनेट मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है।

महिला कोच दुष्कर्म के प्रयास की धाराएं जोड़ने की मांग पर अड़ी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह संदीप सिंह को सजा दिलाए बगैर पीछे हटने वाली नहीं है। महिला कोच ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा कि यह वीडियो संदीप सिंह के लिए है।

धमकियां दिलवाना बंद कर दे। मैंने तेरा कोई करियर बर्बाद नहीं किया। 2 साल का टाइम कम नहीं होता। तुझे 2 साल का टाइम दिया था। तुझे कहा था कि मुझे टॉर्चर मत कर लेकिन तू बाज नहीं आया। मेरा पूरा करियर खत्म किया: महिला ने कोच ने कहा कि सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। मुझे तेरे से कोई बेनिफिट नहीं लेने थे। मेरा पूरा करियर तूने डिस्ट्रॉय कर दिया। एक लड़की जिसका कोई लेना-देना नहीं, मेरी जॉब से लेकर मेरा पूरा करियर तूने खत्म कर दिया।

क्या हुआ, तू मेरी जांच करवाने वाला था और खुद ही लाई डिटेक्टर टेस्ट से बचता फिर रहा है। 6 महीने से कोर्ट का टाइम खराब करके भागता फिर रहा है। अब तक चार्ज फ्रेम नहीं हुए: कोच ने कहा कि सब लड़कियां एक जैसे नहीं होती ना। कोई आएगी जिंदगी में और नजारे देकर जाएगी। मैंने वही नजारे दिए तुझे। मेरा तेरे में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था। ये वीडियो ऐसे ही बनेंगे। मैंने माननीय अदालत को चार साल का टाइम दिया। अब जाकर मेरे स्टेटमेंट हुए हैं। अब तक तेरे पर चार्ज भी फ्रेम नहीं हुए।

अपने कुकर्म याद कर: महिला कोच ने कहा कि अपने कुकर्म याद कर। यहां जमीन पर तो मैं छोड़ने वाली नहीं। जो किया है, उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। जांच के लिए हरियाणा कैडर के आईपीएस से मेरी दोस्त व परिवार को परेशान करवाया। तेरी जांच तो भगवान ने चंडीगढ़ पुलिस से करवा द, जिसने सारी चीजें खोल कर दी है।