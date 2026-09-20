'यहां जमीन पर तो मैं तेरे को छोड़ने वाली नहीं...' महिला कोच की हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को चेतावनी
हरियाणा की जूनियर महिला कोच ने पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न मामले में इंटरनेट मीडिया पर मोर्चा ...और पढ़ें
HighLights
पूर्व मंत्री के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न का मामला।
दुष्कर्म के प्रयास की धाराएं जोड़ने की मांग पर अड़ी।
कोच ने संदीप सिंह पर धमकियां देने का आरोप लगाए।
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी कर चुके संदीप सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाने वाली जूनियर महिला कोच ने अब इंटरनेट मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है।
महिला कोच दुष्कर्म के प्रयास की धाराएं जोड़ने की मांग पर अड़ी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह संदीप सिंह को सजा दिलाए बगैर पीछे हटने वाली नहीं है। महिला कोच ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा कि यह वीडियो संदीप सिंह के लिए है।
धमकियां दिलवाना बंद कर दे। मैंने तेरा कोई करियर बर्बाद नहीं किया। 2 साल का टाइम कम नहीं होता। तुझे 2 साल का टाइम दिया था। तुझे कहा था कि मुझे टॉर्चर मत कर लेकिन तू बाज नहीं आया।
मेरा पूरा करियर खत्म किया: महिला ने कोच ने कहा कि सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। मुझे तेरे से कोई बेनिफिट नहीं लेने थे। मेरा पूरा करियर तूने डिस्ट्रॉय कर दिया। एक लड़की जिसका कोई लेना-देना नहीं, मेरी जॉब से लेकर मेरा पूरा करियर तूने खत्म कर दिया।
क्या हुआ, तू मेरी जांच करवाने वाला था और खुद ही लाई डिटेक्टर टेस्ट से बचता फिर रहा है। 6 महीने से कोर्ट का टाइम खराब करके भागता फिर रहा है।
अब तक चार्ज फ्रेम नहीं हुए: कोच ने कहा कि सब लड़कियां एक जैसे नहीं होती ना। कोई आएगी जिंदगी में और नजारे देकर जाएगी। मैंने वही नजारे दिए तुझे। मेरा तेरे में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था। ये वीडियो ऐसे ही बनेंगे। मैंने माननीय अदालत को चार साल का टाइम दिया। अब जाकर मेरे स्टेटमेंट हुए हैं। अब तक तेरे पर चार्ज भी फ्रेम नहीं हुए।
अपने कुकर्म याद कर: महिला कोच ने कहा कि अपने कुकर्म याद कर। यहां जमीन पर तो मैं छोड़ने वाली नहीं। जो किया है, उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। जांच के लिए हरियाणा कैडर के आईपीएस से मेरी दोस्त व परिवार को परेशान करवाया। तेरी जांच तो भगवान ने चंडीगढ़ पुलिस से करवा द, जिसने सारी चीजें खोल कर दी है।
कांपती थी, अब सामना कर रही: कोच ने संदीप सिंह को लेकर कहा कि अब तुझे सजा होने वाली है, जेल में जाने वाला है। अब क्यों पागल हो गया है। इतना क्यों बौखला गया है। अब क्या हुआ, इल्जाम तू मेरे पर लगा।
मेरी जांच करवा, खराब तो तूने मेरी लाइफ करने की पूरी कोशिश की है। जो लड़की तेरे सामने कांपती थी ना, वो तेरा और तेरी सरकार का सामना करना सीख गई। अभी भगवान का तो पेंडिंग है तेरे पर।
यह है पूरा विवाद
करीब चार साल पहले हरियाणा खेल विभाग की एथलेटिक्स कोच ने तत्कालीन खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। चंडीगढ़ पुलिस को दी शिकायत में महिला कोच ने आरोप लगाया था कि एक जुलाई 2022 को संदीप सिंह ने उसे चंडीगढ़ के सेक्टर-7 स्थित अपने सरकारी आवास पर बुलाया। उसके साथ छेड़छाड़ की। कपड़े फाड़ दिए गए।
संदीप सिंह ने आरोपों को नकारा था। उनका कहना था कि महिला कोच ने ट्रांसफर से जुड़े विवाद के कारण उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई है। इस सब के बावजूद पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया था। केस दर्ज होने के बाद संदीप सिंह से खेल विभाग वापस ले लिया गया था।
संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354-ए, 354-बी, 342, 506 और 509 के तहत केस चल रहा है। महिला कोच ने अब इसमें धारा 376 और 511 जोड़ने की मांग की है। उसका कहना है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए दुष्कर्म के प्रयास का मामला भी बनता है।