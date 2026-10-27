पंजाब में नशे के खिलाफ हरसिमरत कौर बादल का AAP सरकार पर हमला, मावां-धीयां से की एकजुट होने की अपील

जागरण संवाददाता, जीरकपुर (मोहाली)। विधानसभा चुनाव को देखते हुए शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने महिलाओं को एकजुट करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को जीरकपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मावां-धीयां इंसाफ यात्रा के दौरान सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया।

नशे को रोकने के लिए मावां-धीयां को आगे आने का आह्वान करते हुए बठिंडा की सांसद ने कहा, एक तरफ सरकार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। जबकि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले मानसा के परमिंदर सिंह झोटा के परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिला।

पूर्व विधायक एनके शर्मा के क्षेत्र में महिलाओं को संबोधित करते हुए हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार का ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि अब हमें खुद अपने राज्य को इस खतरे से बचाना होगा। यही कारण है कि मावां-धीयां दी फौज बनाई गई।