पंजाब में भारी बारिश से कई जगह मकान ढहने की घटनाएं सामने आई हैं। फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इस मुद्दे पर अब विपक्षी नेता सुखबीर बादल ने मान सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को बाढ़ प्रभावित लोगों का उचित मुआवजा देना चाहिए। बादल ने कहा कि क्षतिग्रस्त घरों के लिए पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

'क्षतिग्रस्त घरों के लिए पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा दे सरकार', SAD चीफ सुखबीर बादल की AAP सरकार से मांग

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मांग की है कि बारिश के कारण जिन घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा है उसके लिए पंजाब सरकार मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त मकान के लिए 5-5 लाख रुपये और फसलों को हुए नुकसान के लिए 25 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि फसलों के नुकसान का आकंलन करने के लिए गिरदावरी की जानी चाहिए। अकाली दल अध्यक्ष ने बाढ़ के कारण हुई तबाही पर हैरानी जताते हुए कहा कि यह बेहद निंदनीय है कि आम आदमी पार्टी कुंभकर्णीय नींद सो रही है और लोगों को उनके भाग्य के सहारे छोड़ दिया है। बादल ने कहा कि मोहाली, रोपड़, आनंदपुर साहिब, पटियाला, संगरूर, होशियारपुर और जालंधर जिलों में संपत्ति का नुकसान हुआ है और हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। इनमें सब्जियों के अलावा हाल ही में लगाई गई धान की फसल भी तबाह हो गई है। 'सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर डाला डेरा' उन्होंने कहा, "मोहाली, रोपड़ और आनंदपुर साहिब में बारिश का पानी घरों में घुसने के बाद सैंकड़ों लोगों को सड़कों पर डेरा डालने के लिए मजबूर होना पड़ा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (एसजीपीसी) ने सड़क पर बैठे गरीब लोगों के साथ साथ बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को लंगर प्रदान करने का सराहनीय काम किया है, जबकि नागरिक प्रशासन अभी तक लोगों तक पहुंचना बाकी है। 'कोई इमरजेंसी नंबर घोषित नहीं किया' बादल ने कहा कि आप पार्टी की सरकार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष के तहत फंड प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार से तुंरत संपर्क करना चाहिए। उन्होने कहा कि यह बेहद निंदनीय है कि संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए कोई इमरजेंसी नंबर घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने बाढ़ग्रस्त सभी गांवों में बीमारियों से निपटने के लिए चिकित्सा टीमों के अलावा दुधारू पशुओं के लिए चारा भेजने की भी मांग की है।

