पंजाब में शिअद-BJP की होगी गठबंधन? सुखबीर बादल और सीआर पाटिल के बीच बैठक के बाद चर्चा तेज

रमनजीत सिंह मणकू, चंडीगढ़। पंजाब की राजनीति में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के संभावित गठजोड़ को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही अटकलों के बीच दिन ब दिन एक-एक कदम आगे बढ़ता दिख रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की संसद सत्र के दौरान हुई मुलाकात के बाद न सिर्फ शिरोमणि अकाली दल का महिला आरक्षण व डीलिमिटेशन को लेकर रुख बदला, बल्कि हाल ही में संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की बरसी पर आयोजित रैली के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दिल्ली के साथ रिश्ते सुधरने के स्पष्ट संकेत खुलकर स्टेज से ही दे दिए।

शुक्रवार को भी एक तरफ शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और भाजपा के पंजाब चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के बीच हुई राजनीतिक महत्व की बैठक की चर्चा ने जोर पकड़ा, वहीं, बटाला में रक्खड़ पुन्निया के मौके पर भले ही शिअद व भाजपा ने अलग-अलग रैलियां करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान हुई भाषणबाजी में कहीं पर भी एक- दूसरे को न निशाने पर लिया और न ही कोई ऐसी टिप्पणी ही की गई, जिससे सामने वाले दल के नेताओं को असहजता महसूस हो।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और पंजाब के चुनाव प्रभारी बनाए गए सीआर पाटिल से जो मुलाकात की है, वह कई मायनों में अहम साबित होगी क्योंकि लंबी चली इस मुलाकात के दौरान दोनों राजनीतिक दलों द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उन कामन मिनिमम प्रोग्राम के नुक्तों पर विचार किया गया, जिनको आधार बनाकर गठबंधन की गाड़ी को एक बार फिर से पटरी पर दौड़ाया जाएगा।

शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच चल रहे इन बैठकों के दौर पर विपक्षी दलों की भी नजर बनी हुई है, क्योंकि इस गठबंधन का पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य पर अच्छा-खासा प्रभाव पड़ेगा। इस मुलाकात के दौरान हालांकि सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई है लेकिन अंतिम चर्चा व फैसला आगामी दिनों में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ होने वाली शिअद नेतृत्व की बैठकों में ही होगा। दरअसल, किसान आंदोलन के दौरान अपना कोर मतदाता वर्ग, किसान खिसकता देख शिअद ने भाजपा से करीब ढाई दशक पुराना गठबंधन तोड़ लिया था। इसके बाद दोनों दल अलग-अलग चुनाव मैदान में उतरे। अब पंजाब के बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच दोनों दलों के दोबारा साथ आने की चर्चाएं लगातार चल रही हैं, जिनकी पुष्टि दोनों दलों के नेताओं के बीच बढ़े मेल-जोल से हो रही है।

ध्यान रहे कि केंद्रीय मंत्री व गुजरात के भाजपा अध्यक्ष रहे सीआर पाटिल को हाल ही में पंजाब का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। पाटिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनकी इस नियुक्ति के बाद ही गठजोड़ को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हुई हैं। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सीआर पाटिल और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के साथ दिल्ली में लंबी बैठक की थी।