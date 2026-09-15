पंजाब कांग्रेस प्रभारी बनने पर सचिन पायलट का पहला दौरा, कार्यकर्ताओं में जोश; लालड़ू में जोरदार स्वागत

संवाद सहयोगी, जीरकपुर (मोहाली)। पंजाब कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद सचिन पायलट का मंगलवार को पहला दौरा हुआ। उनके स्वागत के लिए लालडू में कार्यकर्ताओं में जोश दिखा।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के स्वागत के लिए 500 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ पंच, सरपंच और अन्य स्थानीय प्रतिनिधि भी पहुंचे। इस दौरान पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

जीरकपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष उदयवीर सिंह ढिल्लों, हनी पंडित, अंकित जैन, पार्षद बंटी राणा सहित पूर्व ब्लाक समिति सदस्यों, पंचों, सरपंचों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पायलट का फूल-मालाओं से स्वागत किया। उनके लालड़ू पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के समर्थन में नारेबाजी की।

कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय और वरिष्ठ नेताओं के सीधे जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचने से संगठन का मनोबल बढ़ता है। पंजाब में आगामी राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की जरूरत है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर लगातार संपर्क बढ़ाया जा रहा है।

सचिन पायलट ने भी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए एकजुट होकर पार्टी और संगठन की मजबूती के लिए काम करने का संदेश दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच जाकर कांग्रेस की नीतियों और विचारधारा को पहुंचाने का आह्वान किया।