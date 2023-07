Punjab News: बाढ़ से प्रभावित जल आपूर्ति उपकरणों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये जारी, मिलेगा साफ पानी

Punjab News मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने कहा कि पंजाब सरकार पहले ही परिवर्तनीे प्रबंधों की ओर से बाढ़ पीड़ितों तक साफ पानी की सप्लाई को सुनिश्चित कर रही है। लेकिन जो कोई पाइपों मोटरों या ट्यूबवैलों को भारी नुक्सान पहुंचा है उनकी मरम्मत इस राशि के साथ करवाई जाएगी। जिससे पानी सप्लाई ओर बेहतर ढंग के साथ किया जा सके।

जल आपूर्ति उपकरणों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ जारी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ः वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने बाढ़ के कारण प्रभावित जल सप्लाई स्कीमों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि के साथ बाढ़ प्रभावित जल सप्लाई उपकरणों की मरम्मत करके गांवों को साफ पीने योग्य पानी मुहैया करवाया जायेगा। जिम्पा ने कहा कि पंजाब सरकार पहले ही परिवर्तनीे प्रबंधों की ओर से बाढ़ पीड़ितों तक साफ पानी की सप्लाई को सुनिश्चित कर रही है। लेकिन जो कोई पाइपों, मोटरों या ट्यूबवैलों को भारी नुक्सान पहुंचा है उनकी मरम्मत इस राशि के साथ करवाई जाएगी। जिससे पानी सप्लाई और बेहतर ढंग के साथ किया जा सके। यह राशि ऐसडियार फंड में से दी गई है। जिम्पा ने कहा कि इस समय पर सूबे का बड़ा हिस्सा बाढ़ की मार झेल रहा है और पेयजल की दिक्कत के साथ जूझ रहा है। जिक्रयोग्य है ब्रम शंकर जिम्पा ने विभाग के उच्च आधिकारियों और फील्ड स्टाफ के साथ मीटिंग करके निर्देश दिए थे कि बाढ़ प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की कोई कमी आने दी जाये। बाढ़ प्रभावित लोगों को पेयजल की सप्लाई सुनिश्चित की जाए और जिन इलाकों में पाइपों के द्वारा पानी नहीं पहुंच सकता वहां अपेक्षित मात्रा में पानी के टैंकर भेजे जाए। जिम्पा ने निर्देश दिए थे कि पंजाब में पानी सप्लाई की जितनी भी स्कीमें बाढ़ से प्रभावित हुई हैं। जब तक वह पूरी तरह कार्यशील नहीं होती तबतक लोगों को परिवर्तनीे ढंग से पानी की आपूर्ति की जाये।

Edited By: Mohammad Sameer