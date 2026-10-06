चंडीगढ़ पहुंचीं भारत में रोमानिया की राजदूत सेना लतीफ, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से की मुलाकात

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। भारत में रोमानिया की राजदूत सेना लतीफ सोमवार को चंडीगढ़ दौरे पर पहुंचीं। यहां उन्होंने पंजाब लोक भवन में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों, आपसी सहयोग और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

राजभवन के अधिकारियों के अनुसार, बातचीत के दौरान कटारिया और सेना लतीफ ने दोनों देशों के ऐतिहासिक और मजबूत रिश्तों का जिक्र किया। इस बात पर सहमति जताई गई कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और आगे बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।

मुख्य रूप से शिक्षा, संस्कृति, व्यापार, निवेश और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के अवसरों पर विचार-विमर्श हुआ। राज्यपाल ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच संबंध हमेशा से सौहार्दपूर्ण रहे हैं और इन्हें और अधिक प्रगाढ़ बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।