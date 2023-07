Punjab: भारी वर्षा से नदी नाले उफान पर, कैबिनेट मंत्री लालजीत भुल्लर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

चंडीगढ़, जेएनएन: पंजाब के अधिकांश जिलों में भारी वर्षा से उज्ज, सतलुज, ब्यास, घग्गर सहित सभी नदी नाले उफान पर हैं। कई शहरों व गांवों में बाढ़ की आशंका बनी हुई है। नदियों के किनारे बसे गांवों के लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। कुछ गांवों को खाली भी कराया जा रहा है। यहां कई एकड़ में फसलें भी जलमग्न हो गई हैं।

मौसम विभाग ने अभी भी वर्षा की संभावना जताई है। इसके मद्देनजर मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर व नवांशहर जिलों में सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे, जबकि चंडीगढ़ में सोमवार व मंगलवार को सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।

Punjab Government has declared a holiday for Anganwadi Centres in four districts Rupnagar, SAS Nagar, Shaheed Bhagat Singh Nagar, and Fatehgarh Sahib on July 10 due to continuous rain in the state, informed Social Security, Women, and Child Development Minister Dr. Baljit Kaur. pic.twitter.com/hNi5jOjDns

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य में लगातार बारिश के कारण 10 जुलाई को चार जिलों रूपनगर, एसएएस नगर, शहीद भगत सिंह नगर और फतेहगढ़ साहिब में आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा की है।

Transport & Rural Development & Panchayats Minister @Laljitbhullar visited flood-affected areas of Patti to assess ground situation & relief work. Cabinet Minister urged people not to panic as Punjab Govt. has made all necessary arrangements to deal with any situation of floods. pic.twitter.com/ski14v84pH— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) July 9, 2023