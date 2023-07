Chandigarh बारिश के कारण जलभराव होने के कारण चिकनगुनिया मलेरिया और डेंगू का खतरा सताने लगा है। स्वास्थ विभाग ने इनसे बचने के लिए कुछ हिदायतें जारी की हैं। घरों के आसपास जलभराव रोकने और साफ-सफाई रखने और शुद्ध पानी को ढाक कर रखने की भी सलाह दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की जांच के लिए शहर में छह निशुल्क जांच केंद्र बनाए हैं।

Chandigarh: बारिश में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का खतरा बढ़ा, स्वास्थ्य विभाग ने बनाए 6 निशुल्क जांच केंद्र : जागरण

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़: शहर में बीते दिनों हुई बारिश के कारण जगह-जगह जलभराव की स्थिति पैदा होने के कारण चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू का खतरा सताने लगा है। स्वास्थ विभाग ने शहर के लोगों को डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया से बचने के लिए कुछ हिदायतें जारी की हैं। इन हिदायत ओं में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अपने घर के आसपास जलभराव या बरसाती पानी के इकट्ठा होने से रोकने साफ-सफाई रखने और शुद्ध पानी को ढाक कर रखने के अलावा मच्छरों से बचने के लिए मच्छर निरोधक स्प्रे कॉइल और दवाइयों का प्रयोग करने के लिए कहा है। बनाए गए हैं निशुल्क जांच केंद्र वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की जांच के लिए शहर में छह निशुल्क जांच केंद्र बनाए हैं यहां लोग डेंगू के लक्षण सामने आने पर आकर अपना टेस्ट करवा सकते हैं। J6 निशुल्क जांच केंद्र पीजीआई जीएमसीएच 32 जीएमएसएच 16 सिविल हॉस्पिटल मणिमाजरा सिविल अस्पताल सेक्टर 22 और सिविल अस्पताल सेक्टर 45 में बनाए गए हैं। ताकि शहर के हर क्षेत्र में कवर किया जा सके शहर के किसी भी कोने में अगर कोई व्यक्ति डेंगू से पीड़ित होता है तो वह अपने नजदीकी निशुल्क जांच केंद्र पर जाकर इसकी जांच करा सकता है।

