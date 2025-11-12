मोहाली फ्लाईओवर पर VIP काफिले का 'हाई-स्पीड हमला', रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा की गाड़ी को मारी टक्कर

जागरण संवाददाता, मोहाली। मोहाली के जीरकपुर फ्लाईओवर पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डी एस हुड्डा की कार को वीआईपी काफिले में शामिल पंजाब पुलिस की एक गाड़ी ने जानबूझकर टक्कर मारी। हादसे में वे और उनकी पत्नी तो बाल-बाल बच गए, लेकिन उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और डीजीपी गौरव यादव को टैग करते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जनरल हुड्डा ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि शाम 4 बजे वह अपनी पत्नी के साथ जीरकपुर फ्लाईओवर पर गाड़ी चला रहे थे। इस दौरान अंबाला की ओर जा रहे एक वीआईपी काफिले को एस्कार्ट करती दो पंजाब पुलिस की गाड़ियां पीछे से सायरन बजाते हुए आईं।

उन्होंने बताया कि उन्होंने पहली गाड़ी को निकलने देने के लिए अपनी गाड़ी धीमी कर दी। भारी ट्रैफिक के कारण वीआईपी वाहन को निकलने में करीब तीन सेकंड ज़्यादा लग गए। इससे पीछे आ रही एस्कार्ट जीप का चालक नाराज हो गया और बाई ओर से ओवरटेक करते हुए जानबूझकर तेजी से दाई ओर गाड़ी मोड़ दी, जिससे उनकी कार के अगले हिस्से में टक्कर लग गई।

टक्कर मारने के बाद वह जीप बिना रुके तेजी से आगे निकल गई। यह पूरी तरह से जानबूझकर किया गया कदम था। न केवल वाहन को नुकसान हुआ, बल्कि भीड़भाड़ वाले रास्ते पर उनकी सुरक्षा की भी कोई परवाह नहीं की गई।

जनरल हुड्डा ने लिखा कि जिन लोगों को कानून का रक्षक होना चाहिए, उनके इस तरह के अहंकार और लापरवाही से वर्दी और पूरे विभाग की साख पर दाग लगता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी।