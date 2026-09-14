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पूर्व नगर काउंसिल प्रधान रेड्डी बेनीपाल की कांग्रेस में वापसी, मोहाली के डेराबस्सी में बढ़ी सियासी हलचल

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Published: Mon, 14 Sep 2026 12:33 PM (IST)

पूर्व नगर काउंसिल प्रधान रणजीत सिंह रेड्डी बेनीपाल की कांग्रेस में वापसी से डेराबस्सी की स्थानीय राजनीति में हलचल तेज ...और पढ़ें

रंजीत सिंह रेड्डी बेनीपाल ने पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की मौजूदगी में थामा कांग्रेस का हाथ।

रंजीत सिंह रेड्डी बेनीपाल ने पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की मौजूदगी में थामा कांग्रेस का हाथ।

HighLights

  1. पूर्व नगर काउंसिल प्रधान रेड्डी बेनीपाल ने कांग्रेस में वापसी की।

  2. भाजपा के कई वार्ड स्तरीय नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा।

  3. पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सभी का स्वागत किया।

मेजर अली, डेराबस्सी (मोहाली)। स्थानीय निकाय की राजनीति में बढ़ती सरगर्मी के बीच कांग्रेस ने डेराबस्सी में वार्ड स्तर पर अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। पूर्व नगर काउंसिल प्रधान रंजीत सिंह रेड्डी बेनीपाल की कांग्रेस में वापसी के साथ भाजपा से जुड़े अलग-अलग वार्डों के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी बदल ली है।

एक साथ कई स्थानीय चेहरों के कांग्रेस में आने से डेराबस्सी की सियासत में नए समीकरण बनने की चर्चा शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मौजूदगी में रेड्डी बेनीपाल ने कांग्रेस में वापसी की।

उनके साथ वार्ड नंबर 11 से भाजपा की एमसी उम्मीदवार रही मनदीप कौर, वार्ड नंबर 10 से हरविंदर सिंह, वार्ड नंबर सात से आशा रानी और वार्ड नंबर 11 से हरदीप सिंह गाजीपुर भी कांग्रेस में शामिल हुए।

इनके अलावा ट्रक यूनियन डेराबस्सी के पूर्व प्रधान आशु महेंदरू, सैनी सभा के प्रधान गुरविंदर सिंह, गुरप्रीत हैप्पी, पूजा, हिमांशु और भाजपा महिला मंडल की प्रधान पूजा रानी सहित कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा।

स्थानीय चेहरों के सहारे संगठन मजबूत करने की कोशिश

रंजीत सिंह रेड्डी बेनीपाल नगर काउंसिल की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। पूर्व प्रधान होने के कारण स्थानीय स्तर पर उनकी अपनी राजनीतिक पहचान है।

ऐसे में कांग्रेस में उनकी वापसी को पार्टी की वार्ड स्तर पर संगठन मजबूत करने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि उनके साथ शामिल होने वालों में अलग-अलग वार्डों और सामाजिक संगठनों से जुड़े चेहरे भी हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए उन्हें क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने को कहा। इस दौरान कांग्रेस नेता गुरतेज बेनीपाल और चंडीगढ़ कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष आसिफ चौधरी भी मौजूद रहे।

अब भाजपा की प्रतिक्रिया पर नजर

एक साथ भाजपा से जुड़े कई स्थानीय नेताओं के कांग्रेस में जाने के बाद अब राजनीतिक नजर भाजपा की प्रतिक्रिया पर भी रहेगी। कांग्रेस इसे संगठन के विस्तार के रूप में देख रही है।

वहीं, आने वाले दिनों में यह भी स्पष्ट होगा कि इस राजनीतिक बदलाव का डेराबस्सी के वार्ड स्तर के समीकरणों और स्थानीय निकाय की राजनीति पर कितना असर पड़ता है।